Кто знает цену вашего жилья?

Скрытые элементы, которые не отражены в документах, могут повлиять на стоимость квартиры, ввиду чего оценщик обязан их разглядеть. Деятельность оценщика должна быть построена таким образом, чтобы раскрыть как можно больше информации об объекте и отразить их в своем заключении. По мнению специалиста, не узаконенные перепланировка или переустройство влекут за собой снижение стоимости жилья, так как все затраты по законному оформлению этих элементов лягут на покупателя. Сумму такой процедуры подсчитать несложно, обратившись в компании, специализирующиеся в данной отрасли. Переустройство также накладывает риск, что в дальнейшем никакими проектами сделанную перепланировку не подтвердить, соответственно, не узаконить, поэтому покупателю придется нести затраты на приведение жилья в надлежащий вид.