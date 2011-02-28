Где тюменцы ищут недвижимость?

Анкетирование также выявило, что из газет в областном центре наиболее популярны издания «Квартирный вопрос» и «Из рук в руки». Тематические журналы о недвижимости граждане выбирают нечасто. На сайтах по недвижимости горожане стремятся искать объявления от собственников, стараясь отбросить предложения агентств, для этого часть респондентов направляется «искать правду» в соцсеть«ВКонтакте». Если же собственные поиски ничего не дадут, то обращение к риэлтору будет, скорее, по рекомендации.