Где тюменцы ищут недвижимость?

У каждого человека когда-нибудь наступает необходимость купить, продать или арендовать жилую площадь. На форумах нередко поднимаются темы: как жители Тюмени ищут объекты недвижимости? Какими средствами и методами они пользуются? Сейчас, когда рынок тюменской недвижимости довольно активен, наш корреспондент провел опрос и выяснил предпочтения горожан.
По итогам опроса, 53% опрошенных жителей областного центра обратятся напрямую к застройщику, если захотят купить новое жилье. 20% обратятся в агентства недвижимости. Тех, кто собирается строить дом самостоятельно - 10%, искать нужный объект через знакомых будут 5% опрошенных. 12% рассмотрят объявления на сайтах, где публикуют объявления о недвижимости, и выберут понравившийся объект независимо от того, кто разместил информацию о нем.
Если необходимо продать недвижимость, граждане, в первую очередь, готовы размещать объявления на специальных сайтах (40%, после чего обратятся к риэлтору (30%, подадут объявления в газету (10%, сами распространят по городу (15). 5% респондентов попытаются реализовать жилплощадь через знакомых.
С арендой жилья - наоборот. Большинство людей сразу обратятся к риэлтору, чтобы сдать жилплощадь. На втором месте – самостоятельное расклеивание объявлений, и только потом – поиск квартиранта через специализированные Интернет-ресурсы о недвижимости. Вариант сдачи квартиры в наем через друзей, знакомых, специализированные газеты и телевидение - в самом конце списка.
Отметим, что опрос 200 человек был проведен не через Интернет, а на улицах города. Участие в нем приняли случайные люди разной возрастной категории, как студенты, так и граждане в возрасте от 40 до 65 лет разных профессий.
Анкетирование также выявило, что из газет в областном центре наиболее популярны издания «Квартирный вопрос» и «Из рук в руки». Тематические журналы о недвижимости граждане выбирают нечасто. На сайтах по недвижимости горожане стремятся искать объявления от собственников, стараясь отбросить предложения агентств, для этого часть респондентов направляется «искать правду» в соцсеть«ВКонтакте». Если же собственные поиски ничего не дадут, то обращение к риэлтору будет, скорее, по рекомендации.
Сегодня отмечается достаточный спрос на недвижимость в Тюмени. Немало горожан снимают и сдают, а также продают и покупают жилье. Неудивительно, что сейчас люди активно совершают сделки по недвижимости: ценник на тюменские «квадраты» пополз вверх, ожидать их понижения уже не стоит, а ипотечные кредиты стали более доступны. Ищите необходимое жилье удобным способом.
Евгения Пасенкова