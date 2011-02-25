Приоритеты покупателей: качество, комфорт, стоимость

- Нет. Клиенты готовы покупать как готовое жилье, так и по договорам участия в долевом строительстве, по крайней мере, таких опасений со стороны покупателей в нашей компании не наблюдается. Отмечу, много готового жилья реализовано по госпрограммам, но это только потому, что программы не предполагают «долевых» квартир. В целом же, граждан не пугает покупка квартиры в незавершенном доме, тем более, что цена нее на раннем этапе строительства была ниже, чем на готовое жилье. В первом полугодии средняя цена жилья составляла 29-32 тысячи рублей за квадратный метр. К концу года стоимость стала порядка 40 тысяч рублей. То есть за год стоимость «квадрата» выросла на 20% .