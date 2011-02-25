Приоритеты покупателей: качество, комфорт, стоимость

Строить квадратные метры - не главная задача застройщиков. Важнее обеспечивать граждан удобным и качественным жильем. Именно такое жилье продолжает возводить на территории Тюмени Группа компаний «Дом». В этом году объем ввода компании вывел ее в лидеры строительного рынка.
Строительство в Тюмени в посткризисный период вновь начало набирать обороты. В прошлом году в области введено 1 млн. 124, 4 тысячи квадратных метров жилья. По данным управления Госстройнадзора в Тюмени за этот период ввели 757 тысяч 923 квадратных метров, из них 105,5 тысяч квадратных метров на счету ГК «Дом».
О том, как компании удалось достичь высоких результатов, и о ближайших строительных планах рассказал главный специалист отдела маркетинга и продаж компании Владимир Спиридонов.
- В 2010 году введено в эксплуатацию 105 579 квадратных метров жилых и 20 102 квадратных метров нежилых площадей. Это порядка 40 подъездов стандартных кирпичных десятиэтажек или 1600 отдельных квартир. Расположены дома преимущественно в Тюменском микрорайоне. Все объекты введены раньше запланированного срока.
- Как вы добились таких успехов?
- Поставили себе цель – сдать дома раньше. И выполнили установку. Помогли и хорошие партнеры. В период кризиса мы активно начали работать со Сбербанком России. Финансирование с его стороны, различные программы банка, а также госпрограммы по приобретению жилья для граждан помогли не сбавить темпы работ, а даже перевыполнить план.
- Совместную работу со Сбербанком вы продолжаете?
- Да, мы стали бизнес-партнером Сбербанка России в 2011 году, - говорит Владимир. И это подтверждают соответствующие грамоты на стенах в отделе маркетинга.
- В 2010 году мы освоили новую технологию строительства – монолитно-каркасное домостроение.
- Из чего строили раньше? В чем преимущества монолитно-каркасного домостроения?
- Предыдущие годы мы строили только из кирпича. Монолитно-каркасная же технология по расчетам оказалось несколько дешевле и при этом срок возведения здания короче. Поскольку стены и перегородки не являются несущими, возможна свободная планировка помещения. Проектные сроки эксплуатации монолитно-каркасных зданий – не менее 100 лет.
- Какова стоимость «квадрата» сегодня и повышали ли вы цены в январе?
- Стоимость квадратного метра в течение прошлого года менялась в сторону увеличения и в среднем составила 34 тысяч рублей за квадратный метр. С января 2011 стоимость квартир, реализуемых по договорам долевого участия, стала выше на 50 тысяч рублей. Готовое жилье в наличии также есть, но с 20 ноября 2010 года стоимость на него мы не повышали.
- Что повлияло на повышение цены?
- Спрос вызвал всплеск цен на рынке. Мы живем по его законам. Можно поднять стоимость и выше, но риск потерять клиентов не оправдается высокими ценами.
- Да, в конце года многие застройщики отмечали покупательский «бум». Как вы думаете, с чем это связано и что за покупатель сегодня вышел на рынок?
- Действительно, наплыв покупателей есть. Немаловажную роль здесь сыграл отложенный покупательский спрос, а также осознание того, что понижения цены больше не будет. В конце года также стал реализовываться ряд федеральных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так как в нашей компании часть квартир реализуется в завершенных объектах, а площади и планировки различны, такое жилье подходит под все программы. Чаще это «молодая семья» (в ноябре-декабре было порядка 50 сделок по данной программе).
Покупателей привлекло и снижение ставок по ипотечным кредитам, а также различные акции банков. Порядка 50% квартир в 2010 году продавалось с привлечением ипотечных кредитов.
На сегодня спрос на квартиры достаточен.
- Какое главное качество современного покупателя?
- Требовательность. Если при покупке люди не особо выдвигают какие-то требования, то при передаче готовой квартиры они осматривают каждый уголок. И это правильно.
- Не пугает ли граждан покупка квартиры по договору долевого участия в свете последних событий с дольщиками в Тюмени и стране?
- Нет. Клиенты готовы покупать как готовое жилье, так и по договорам участия в долевом строительстве, по крайней мере, таких опасений со стороны покупателей в нашей компании не наблюдается. Отмечу, много готового жилья реализовано по госпрограммам, но это только потому, что программы не предполагают «долевых» квартир. В целом же, граждан не пугает покупка квартиры в незавершенном доме, тем более, что цена нее на раннем этапе строительства была ниже, чем на готовое жилье. В первом полугодии средняя цена жилья составляла 29-32 тысячи рублей за квадратный метр. К концу года стоимость стала порядка 40 тысяч рублей. То есть за год стоимость «квадрата» выросла на 20% .
- Специалисты рынка недвижимости в ушедшем году отмечали сложности в реализации квартир больших площадей. Как вы можете прокомментировать такое положение дел?
- Конечно, однокомнатные и двухкомнатные квартиры продаются быстрее. Соответственно, трехкомнатные – медленнее. 3500 тысяч рублей стоит в ГК «Дом» трехкомнатная квартира площадью 95 «квадратов». Их в объектах Тюменского микрорайона осталось только три. Это неплохо. В первом полугодии 2010 года «трешки» продавались очень хорошо. Площади 105 «квадратов» «улетали» за 3 миллиона. Я думаю, главное, это ценовая политика, грамотная расстановка акцентов.
- Помимо ряда многоквартирных домов в Тюменском микрорайоне, какие объекты сегодня строит ГК «Дом»?
- Мы активно строим двухсекционный жилой комплекс повышенной комфортности на 150 квартир в районе улиц Фабричной-Мельничной – «Юбилейный». С августа уже реализовано более 30% квартир. Стоимость выросла с 45 до 50 тысяч рублей за «квадрат» и будет расти в соответствии с возведением объектов. Строительство идет согласно графику, введем в эксплуатацию в 4 квартале 2012 года.
- В чем заключается «повышенная комфортность» комплекса?
- Для объекта, находящегося в самом центре города важнейшим преимуществом, на мой взгляд, являются парковочные места. С этим в комплексе полный порядок. Добавить стоит и другие элементы комфортности: консьерж, охраняемая территория, качественные лифты, остекленные лоджии и удобные планировки.
- А как обстоят дела с парковками в Тюменском?
В Тюменском обстановка с парковками разряжается. В комплексе, который сейчас возводится, будут парковочные места на цокольных этажах, а также дополнительные отдельно выстроенные паркинги. По числу машиномест сориентировать пока не могу, поскольку мы еще не определились, будут в паркингах гаражи или машиноместа без перегородок, но обеспеченность ими будет достаточная. Как показывает практика, граждане покупают машиноместа, но не любят за них переплачивать, поэтому правильная ценовая планка позволит избавить дворовые территории от нагромождения «железа».
- К реализации квартир привлечены риэлторы?
- Да. Сегодня мы работаем на договорной основе с 60 агентствами недвижимости Тюмени. В 2010 году с помощью специалистов агентств было реализовано порядка 70% квартир в наших домах, за что мы им благодарны.
- Есть информация, что застройщики не жалуют мелкие агентства недвижимости, работая только с крупными игроками риэлторского бизнеса. Это так?
- Нет, мы не отказываемся от работы с агентствами. Но взамен нам нужна реальная их работа, а не «соседство» на бумаге и ежемесячная комиссия. Если ранее мы заключали договоры с риэлторами на их условиях, то сегодня мы самостоятельно определяем требования к риэлторам и условия работы, на которые просто не все агентства соглашаются.
- Расскажите о планах на 2011 год.
- Для повышения качества обслуживания клиентов на днях откроется новый офис продаж. Адрес его не изменится – появится другой вход, а зона обслуживания станет удобнее и функциональнее.
Конечно, строительство многоквартирных жилых домов мы будем продолжать. Уже сейчас на согласовании документация по нескольким проектам компании. Это 13-секционный комплекс домов на улице Федюнинского, можно сказать, микрорайон на улице Избышева, 7 домов на территории между улицами Широтной и Мельникайте (за гипермаркетом «Лента»), а также планируется строительство 25 домов-«свечек» в районе улицы Барабинской. То есть задел на ближайшие годы уже есть и немалый.
С такими планами группе компаний «Дом» не уйти из списка лидеров по вводу жилья. Тем более, что их объекты действительно интересуют граждан. Я бывала на нескольких «Квартирных обзорах» (экскурсия по строящимся объектам в городе с целью выбора и приобретения квартиры) по Тюменским микрорайонам в течение 2010 года. Нередко из представленных участникам экскурсии объектов граждане выбирали квартиры в домах ГК «Дом», выделяя качество строения и удобные планировки. Мне довелось и «в живую» наблюдать нескончаемый поток клиентов: за полтора часа разговора с Владимиром, люди приходили в офис и звонили по вопросам приобретения жилья беспрестанно. Такой спрос даже «подогревать» не нужно, остается строить только качественное жилье и грамотно формировать его стоимость.
Беседовала Евгения Лямзина