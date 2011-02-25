Почему молодежные театры в Тюмени — вымирающий вид

Однако не все были согласны со столь позитивным видением сложившейся ситуации. Профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой режиссуры и актерского мастерства ТГАКИСТ Марина Владимировна Жабровец сразу ушла в оппозицию. Скажу по секрету, Марина Владимировна — мой давний кумир. Сколько бы я с ней не общалась, на каких бы конференциях с ней не сталкивалась, я всегда согласна с тем, что она говорит. А говорит она правду, на которую многие так не хотят открывать глаза. Быть может, в наших столицах — Москве и Петербурге — фестивалей и много, но если говорить о Тюмени — их катастрофически мало. А взрослые любительские театры у нас практически умирают. На весь город у нас всего 3 театра. Тюмень заполняют торговые центры, торговля даже плавно перемещается и в дворцы культуры: проводятся различные распродажи и выставки животных. А выпускникам академии культуры просто некуда идти работать. Выпрашивание для любительского театра даже «дохлого» подвальчика — целая наука. А ведь для молодежи и для людей постарше занятия в театральной студии — вакцина ото всех болезней, невзгод, вредных привычек, но самое главное — они предотвращают культурную деградацию.