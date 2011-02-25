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Почему молодежные театры в Тюмени — вымирающий вид

25 февраля 2011, 09:41
Третий международный фестиваль молодежных и студенческих театров «Театральная революция» стартовал в нашем городе. Вчера была проведена конференция с организаторами, членами жюри и даже органами исполнительной власти на тему «Роль и перспективы развития любительского театра в современной молодежной культуре».
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Тюмень

Первой на конференции выступила Анастасия Ефремова — редактор журнала «Страстной бульвар», президент театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство» (Москва). Женщина возвышенная, размеренно говорящая — в общем, из высшего общества. По ее словам нет такого города, где бы не было фестиваля. И с молодежными и любительскими театрами в стране все очень хорошо. И глобальных-то проблем у любительских театров нет. И в области театра наша страна всегда была впереди планеты всей.

Однако не все были согласны со столь позитивным видением сложившейся ситуации. Профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой режиссуры и актерского мастерства ТГАКИСТ Марина Владимировна Жабровец сразу ушла в оппозицию. Скажу по секрету, Марина Владимировна — мой давний кумир. Сколько бы я с ней не общалась, на каких бы конференциях с ней не сталкивалась, я всегда согласна с тем, что она говорит. А говорит она правду, на которую многие так не хотят открывать глаза. Быть может, в наших столицах — Москве и Петербурге — фестивалей и много, но если говорить о Тюмени — их катастрофически мало. А взрослые любительские театры у нас практически умирают. На весь город у нас всего 3 театра. Тюмень заполняют торговые центры, торговля даже плавно перемещается и в дворцы культуры: проводятся различные распродажи и выставки животных. А выпускникам академии культуры просто некуда идти работать. Выпрашивание для любительского театра даже «дохлого» подвальчика — целая наука. А ведь для молодежи и для людей постарше занятия в театральной студии — вакцина ото всех болезней, невзгод, вредных привычек, но самое главное — они предотвращают культурную деградацию.

«Но если раньше, — продолжает Марина Владимировна, — государство хоть как то, хоть мало—мальски заботилось о молодежных театрах, то сейчас ему абсолютно наплевать на их судьбу».

Первый заместитель директора департамента по культуре Наталья Хвостанцева согласилась, что молодежному театральному движению нужно особое внимание, но, в основном, она ограничивалась обращением к сидящим рядом «коллегам» и присутствующим в зале участникам фестиваля. И только после прямого вопроса Любови Лешуковой о том, что власть может в дальнейшем сделать для фестиваля, возможна ли какая-то минимальная финансовая поддержка, потому что театр уже устал побираться, было сказано, что театр может написать свою просьбу до 1 мая, и, возможно, их заявку рассмотрят, и при формировании бюджета города на 2012 год хоть небольшую, но копеечку выделят.

Но не обязательна ведь прямая денежная поддержка, многие коллективы не могут приехать из-за того, что нет денег на переезд. Например, коллектив из Украины по этой же причине не смог приехать в Тюмень.

Пока представитель власти обещал, что все будет сделано, вы только подайте заявку, мы все рассмотрим, с задних рядов прозвучал голос руководителя молодежного театра из города Ханты-Мансийска Александра Фельдмана. «По-моему, власть забыла, что она должна служить народу, а не народ власти. Поэтому не народ должен приходить к власти, и говорить, что у нас есть заявка, и нам бы хотелось поучаствовать в распределении. Но складывается ощущение, что наша власть сидит и намеренно ждет, когда же мы очнемся и придем к ним что-то просить. Но мы в принципе не должны ничего просить. Мне кажется, что наш бюджет формируется какими-то эфемерными людьми для каких-то эфемерных целей. И, к большому сожалению, во власти нет людей, которые знают творчество. Потому что адекватный человек, который занимается творчеством, никогда не пойдет во власть." После таких слов зал взорвался аплодисментами. А представителю нашей власти более нечего было сказать.

Но в заключение хочется отойти от негатива, который каждый из нас готов высказать тем, кто стоит много выше нас и распределяет бюджет на неведомые нужды, и сказать пару слов о самом фестивале «Театральная революция». За 4 дня тюменскому зрителю будет представлено 9 спектаклей, а также возможность выиграть приглашение на закрытые вечера, которые завершают каждый фестивальный день. А в качестве подведения итогов фестиваля не будет распределения по местам, потому что все спектакли очень разнонаправленные. Все коллективы будут удостоены дипломов лауреата, а также буду специальные призы за лучшую актерскую роль, лучшую режиссерскую работу, постановку и т. д.

Анастасия Добрынько

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