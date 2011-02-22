Цены на квартиры «худеют» к весне

В минувшую пятницу планами и достижениями поделились представители застройщика ООО «Меридиан Констракшн» в ходе беседы с журналистами, которая получилась достаточно интересной и разносторонней. Речь шла не только о весенних акциях и новой линейке сопутствующих услуг, но и о колебаниях цен на недвижимость в городе Тюмени, о процентах по кредитам, о работе риэлторов, о строительстве и схемах продаж, о покупателях и прочем.
Сейчас застройщик продолжает строительство жилого комплекса «Современник» в Заречной части города. Напомню, это четыре 16-этажных дома, три из которых кирпично-монолитные и один кирпично-панельный. Продажи в последнем четвертом доме, входящем в состав комплекса, откроются весной. В двух домах комплекса уже более 40% квартир реализовано. Как уточнила начальник коммерческого отдела Елена Третникова, понятие «квадратный метр» в компании употреблять не стремятся: «каждая квартира индивидуальна и стоит собственных денег. К примеру, квартира на 10-м этаже в ГП-1Б стоит меньше, чем квартира на 12-м, поскольку квартиры с 12 по 16 этаж имеют несомненное преимущество - витражное остекление и панорамный вид на город. Нюансов много».
Первый заместитель генерального директора компании ООО «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев назвал продажи в декабре «ажиотажными». В связи с чем застройщик в конце прошлого года немного повысил цены. В январе, когда на рынке жилой недвижимости в целом наблюдается сезонный спад, а у людей «зимние каникулы», прибавки к стоимости, как у многих застройщиков, не произошло. «Цену форсирует спрос, - уточнил Сергей Гусев, - поэтому стоимость квартир разная. Сейчас спрос стабилен и достаточен». Грамотная ценовая политика позволяет застройщику продавать квартиры, не выбиваясь из намеченного графика. Строящиеся дома ГП-2 и ГП-3 финансируются со стороны Сбербанка РФ, то есть острой цели продавать квадратные метры, выручая средства для достройки дома, перед застройщиком не стоит.
Несмотря на то, что покупают квартиры в жилом квартале «Современник» стабильно, застройщик запустил трехнедельную акцию «Худеют цены для весны!». Рассказывает Сергей Гусев: «Весна уже на пороге, замечательный праздник 8-е марта, и в целом хотелось сделать что-то приятное для наших покупателей. Именно сейчас на рынке недвижимости для покупателей нет подобных интересных акций. А судя по количеству вопросов, которые задают на эту тему покупатели, необходимость в проведении подобных мероприятий есть. Мы движемся в рамках плана, благодаря правильной ценовой политике, поэтому и можем себе позволить порадовать своих покупателей новой акцией».
В рамках акции «Худеют цены для весны!» с 16 февраля по 8 марта 2011 года действуют особые предложения. Так, для тех, кто решил приобрести квартиру в доме ГП-2 квартала «Современник» с привлечением ипотечного кредита или сразу за полную стоимость, предоставляется скидка в размере 3% от стоимости приобретаемой жилплощади. Важно, что коробка дома практически построена. Особенность строения в том, что в панельном каркасе несущих перегородок немного, и это позволяет сделать в дальнейшем перепланировку. На лоджиях в 8,5 квадратных метров, как и на фасадной части, будет кирпичная кладка, а не панель. «При желании на такой большой лоджии можно сделать еще одну комнату», - обсуждали журналисты.
Еще один аспект: в ГП-3 снижены цены на 13 одно- и двухкомнатные квартиры, которые пользуются у покупателей повышенным спросом. На однокомнатные квартиры с витражным остеклением и панорамным видом на город в доме ГП-1б, установлена одна цена. Еще одно актуальное предложение в рамках акции, это «Диалог возможен. Не хватает - поможем»: в домах ГП-1б предполагаются скидки от 20 до 50 тысяч рублей и ГП-3 – от 10 до 30 тысяч рублей. «Это для тех клиентов, которые хотят купить жилье, но по каким-то причинам, некоторой суммы им не хватает. Мы договоримся», - обещает Гусев.
Кроме актуальной акции, период действия которой ограничен, ООО «Меридиан Констракшн» с 16 февраля пополнило линейку сопутствующих услуг. Речь идет о новых интересных предложениях: отсрочке «500 сейчас - остальное потом!», новых условиях рассрочек «Покупаем квартиру по-новому», а также о долгожданном для покупателей «Квартирном обмене».
Схема «Квартирного обмена» довольно проста: старая квартира обменивается на новую от ООО «Меридиан констракшн», благодаря сотрудничеству застройщика с ведущими агентствами недвижимости. Потенциальному покупателю, желающему обменять свое жилье на квартиру в «Современнике», нужно прийти в офис продаж и забронировать интересующую площадь, уточнив, что он хотел бы воспользоваться услугой «Квартирный обмен». Далее квартиру, которую реализует покупатель, оценивают по рыночной стоимости специалисты-оценщики. При согласии с данной стоимостью продажи владелец квартиры заключает эксклюзивный договор с одним из агентств недвижимости – партнерами застройщика - на оказание услуг по реализации своей квартиры с условием оплаты комиссионного вознаграждения агентству недвижимости в размере 30 000 рублей плюс 1 % от стоимости жилья. В течение трех месяцев агентство должно сбыть квартиру на рынке.
Параллельно с этим владелец квартиры заключает договор долевого участия с ООО «Меридиан Констракшн» на покупку квартиры в новостройке, оплачивает первоначальный взнос за счет собственных средств, на оставшуюся сумму (не менее стоимости продаваемой им квартиры) предоставляется отсрочка – 3 месяца.
Если в течение 3-х месяцев квартира не продается, агентство выкупает квартиру у владельца или продолжает ее реализовывать (по согласованию с владельцем квартиры), при этом выплачивает застройщику ООО «Меридиан Констракшн» оставшуюся сумму задолженности дольщика по договору долевого участия.
«Далеко не все застройщики могут позволить себе рассрочки, какие предоставляем клиентам мы, - говорит Сергей, - В рамках нового предложения «Покупаем квартиру по-новому», чтобы приобрести квартиру, человеку достаточно внести первоначальный взнос за однокомнатную квартиру 50%, за двухкомнатную - 40%, а за трехкомнатную - 20%. Остальная стоимость квартиры погашается покупателем ежемесячно равными частями до конца строительства и никаких процентов!».
Случается, что человек нацелен на определённую квартиру, но на сегодняшний день у него есть только 500 тысяч рублей. Остальные средства либо в обороте, либо лежат на депозите. А может быть, у клиента есть квартира, которая выставлена на продажу, и нужно какое-то время подождать ее реализации, чтобы вложить вырученные средства в новую. Для таких случаев в компании разработали новое предложение по отсрочке оплаты за квартиру «500 сейчас - остальное потом!», пояснил первый зам компании-застройщика. При этом стоимость квартиры остается фиксированной, «Меридиан Констракшн» не берет никаких процентов с покупателя. Максимальный срок отсрочки – полгода.
«Мы делаем все, что в наших силах и возможностях, чтобы людям было удобно покупать у нас квартиры, и комфортно жить в домах, которые мы строим», - подытожил Сергей Гусев.
К концу лета 2011 года в планах компании выйти на три новых строительные площадки. Активно развиваясь компания «Меридиан Констракшн» намерена в ближайшие годы освоить их и построить качественное и удобное жилье в городе Тюмени.
Евгения Лямзина