Цены на квартиры «худеют» к весне

Случается, что человек нацелен на определённую квартиру, но на сегодняшний день у него есть только 500 тысяч рублей. Остальные средства либо в обороте, либо лежат на депозите. А может быть, у клиента есть квартира, которая выставлена на продажу, и нужно какое-то время подождать ее реализации, чтобы вложить вырученные средства в новую. Для таких случаев в компании разработали новое предложение по отсрочке оплаты за квартиру «500 сейчас - остальное потом!», пояснил первый зам компании-застройщика. При этом стоимость квартиры остается фиксированной, «Меридиан Констракшн» не берет никаких процентов с покупателя. Максимальный срок отсрочки – полгода.