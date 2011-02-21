Водителя и пассажира машины 12 раз спасали при ДТП

Он также подчеркнул: хорошие результаты соревнований — итог каждодневной работы подразделений, помощи областных и федеральных властей. К примеру, на базе территориального центра медицины катастроф Тюменской области в 2010 году методам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП обучено 587 пожарных-спасателей . В прошлом году за счет средств областного бюджета приобретено 13 аварийно-спасательных машин на базе автомобилей ВИС «Нива», укомплектованных гидравлическим аварийно-спасательным инструментом «Ермак». Также за счет федерального бюджета получено 12 основных пожарных автомобилей (пожарных автоцистерн) со специальным инструментом «Спрут», а также 10 комплектов ГАСИ «Ермак». Подразделения ФПС Тюменской области полностью обеспечены гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.