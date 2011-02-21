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Водителя и пассажира машины 12 раз спасали при ДТП

21 февраля 2011, 13:03
На соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП собрались 12 команд из всех подразделений ГУ МЧС по Тюменской области, в том числе три команды представила областная служба экстренного реагирования: из Тюмени, Ишима и Тобольска.

Число участников перевалило за шестьдесят — ни 30-градусный мороз, ни порывистый северный ветер не помешали выявить победителя в достаточно сложной дисциплине. На заснеженной площадке автодрома выстроилась «линейка» из 12-ти легковушек. Напротив — строй пожарных и спасателей.

Приветствуя участников соревнований, заместитель начальника главного управления, полковник внутренней службы Виктор Теряев отметил необходимость регулярного проведения таких состязаний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. «Только за 2010 год пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения области 2 тыс. 460 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. При проведении этих работ нашими сотрудниками спасен 1 тыс. 251 человек» — сказал Виктор Теряев.

Как только раздался стартовый выстрел, спасатели ТОСЭР первыми лихо взялись за дело. Предстояло выполнить целый комплекс действий, финал которых — спасение водителя и пассажира машины, попавшей в «условное» ДТП.

… Спасатели буквально штурмуют старенькую «шестерку». Первый, оранжевыми конусами берет в кольцо место аварии, второй ставит упоры под колеса и днище машины, третий занимается гидравлическим инструментом, четвертый разбивает заднее стекло и проникает в салон. Далее следует целая серия эффектных моментов: скрежет металла, брызги стекла и удары лома по кузову. Два деревянных манекена, так называемых «малая» (названных по фамилии красноярского спасателя Владимира Малая, придумавшего эти почти 50-килограммовые «куклы»), ждут спасения.

Секунда за секундой, действие за действием, последнее усилие стальных ножниц — и седан превращается в кабриолет. Срезав крышу спасатели беспрепятственно эвакуируют пострадавших. Через мгновение носилки с «малаями» размещаются в салоне «скорой помощи» — стрелка секундомера замирает на девяти минутах.

Это оказалось не лучшим временем дня: 6,09 минуты тобольских спасателей из ОФПС № 8 стало недосягаемой планкой для остальных. Молодая команда специализированной пожарной части (кстати, лучшей СПЧ Уральского регионального центра МЧС России) уступила тоболякам несколько сотых минуты. Сотрудники самого южного отряда ФПС области, 18 — ого, с результатом 6, 23 минуты получили бронзовый кубок.

Главный судья соревнований, подполковник внутренней службы Константин Скворец, подводя итоги турнира, сделал акцент на экстремальных условиях: «Это, не первый случай, когда погода преподносит нам сюрпризы именно в день соревнований. Однако, ни в реальной, ни в учебной ситуации для наших сотрудников, погодные условия не становятся преградой».

Он также подчеркнул: хорошие результаты соревнований — итог каждодневной работы подразделений, помощи областных и федеральных властей. К примеру, на базе территориального центра медицины катастроф Тюменской области в 2010 году методам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП обучено 587 пожарных-спасателей. В прошлом году за счет средств областного бюджета приобретено 13 аварийно-спасательных машин на базе автомобилей ВИС «Нива», укомплектованных гидравлическим аварийно-спасательным инструментом «Ермак». Также за счет федерального бюджета получено 12 основных пожарных автомобилей (пожарных автоцистерн) со специальным инструментом «Спрут», а также 10 комплектов ГАСИ «Ермак». Подразделения ФПС Тюменской области полностью обеспечены гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Фото Александра Зубарева.

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