Водителя и пассажира машины 12 раз спасали при ДТП

Число участников перевалило за шестьдесят — ни
Приветствуя участников соревнований, заместитель начальника главного управления, полковник внутренней службы Виктор Теряев отметил необходимость регулярного проведения таких состязаний, сообщает
Как только раздался стартовый выстрел, спасатели ТОСЭР первыми лихо взялись за дело. Предстояло выполнить целый комплекс действий, финал которых — спасение водителя и пассажира машины, попавшей в «условное» ДТП.
… Спасатели буквально штурмуют старенькую «шестерку». Первый, оранжевыми конусами берет в кольцо место аварии, второй ставит упоры под колеса и днище машины, третий занимается гидравлическим инструментом, четвертый разбивает заднее стекло и проникает в салон. Далее следует целая серия эффектных моментов: скрежет металла, брызги стекла и удары лома по кузову. Два деревянных манекена, так называемых «малая» (названных по фамилии красноярского спасателя Владимира Малая, придумавшего эти почти
Секунда за секундой, действие за действием, последнее усилие стальных ножниц — и седан превращается в кабриолет. Срезав крышу спасатели беспрепятственно эвакуируют пострадавших. Через мгновение носилки с «малаями» размещаются в салоне «скорой помощи» — стрелка секундомера замирает на девяти минутах.
Это оказалось не лучшим временем дня: 6,09 минуты тобольских спасателей из ОФПС № 8 стало недосягаемой планкой для остальных. Молодая команда специализированной пожарной части (кстати, лучшей СПЧ Уральского регионального центра МЧС России) уступила тоболякам несколько сотых минуты. Сотрудники самого южного отряда ФПС области, 18 — ого, с результатом 6, 23 минуты получили бронзовый кубок.
Главный судья соревнований, подполковник внутренней службы Константин Скворец, подводя итоги турнира, сделал акцент на экстремальных условиях: «Это, не первый случай, когда погода преподносит нам сюрпризы именно в день соревнований. Однако, ни в реальной, ни в учебной ситуации для наших сотрудников, погодные условия не становятся преградой».
Он также подчеркнул: хорошие результаты соревнований — итог каждодневной работы подразделений, помощи областных и федеральных властей. К примеру, на базе территориального центра медицины катастроф Тюменской области в 2010 году методам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП обучено 587
Фото Александра Зубарева.