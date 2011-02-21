Покупатель требует комфортные мини-квартиры

«Покупатели жилья сегодня оценивают квартиру не только с точки зрения планировочных решений и стоимости, гражданам нужна инфраструктура и комфортное проживание. В связи с этим необходимо строить комплексно: покупатель сможет удовлетворить все свои потребности: соцструктура, магазины, транспортная доступность и т.д.», - считает директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Виталий Курбатов. И это правильно. Грамотная застройка основана на правильном зонировании, которое отражено в градостроительной документации. «Главная задача градостроительных документов сегодня – исключить точечную застройку, - пояснил директор департамента градостроительной политики администрации Олег Ковтун, - Согласно документации разрабатываются проекты планировки территорий, где определяются зоны для тех или иных объектов, учитывающих весь перечень потребностей жителей. Застройщики на основании проектов планировки должны строить дома с учетом баланса других объектов». Подавляющее большинство городов России не имеют утвержденных документов, в Тюмени активно работают по ним, корректируют и совершенствуют. Хотя, как считает директор департамента, есть еще участки в городе, не соответствующие функциональному зонированию, культура работы с градостроительной документацией пока только формируется, поэтому пока этот период можно назвать переходным.