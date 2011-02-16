От встреч с бывшим мужем спасла риэлтор

Когда семейная жизнь Ольги изменилась, вопрос жилья встал достаточно остро. Девушка не смогла дальше жить с обманщиком и обидчиком, подала на развод, в итоге рухнувшей семье пришлось разменивать квартиру.
Бракоразводный процесс прошел быстро, и в квартире остались только Ольга и ее маленькая дочь. Муж съехал, но постоянно напоминал о себе, приходил, открывал двери своими ключами и требовал быстрее разменивать жилье. Так трехкомнатная квартира в центре Тюмени попала под разделение.
Попытки продать квартиру были тщетными и неизвестно, как долго девушка бы еще продавала собственное жилье и мирилась с непрошенным гостем – экс-мужем, который никаких действий по поводу продажи квартиры не предпринимал. Обращаться в агентство девушка не хотела – боялась, что обманут. Но вскоре она поняла, что без специалиста здесь не обойтись.
Выслушав от знакомых несколько положительных историй о работе риэлтора одного из агентств недвижимости Тюмени, Ольга обратилась к ней (к риэлтору). Продать «трешку» в кризис, в начале 2010 года, было проблематично, но профессиональный риэлтор взялась-таки за сложную сделку. Почему сложную? Трехкомнатная квартира в центре была заурядной - 121-ая серия в панельном доме со старыми коммуникациями и недорогим ремонтом, а продавать очень дешево Ольга не желала. В планах девушки было быстрее съехать со старой квартиры, отдать треть вырученных от продажи квартиры средств бывшему супругу и купить себе с дочерью двухкомнатную квартиру примерно в том же районе города.
Обращаясь к риэлтору, Ольга и не предполагала, что через пару месяцев она будет жить в новой собственной отдельной квартире, к тому же именно такой, о которой она мечтала. Случилось так, что специалист, воспользовавшись данными своей базы, связями и возможностями, достаточно быстро нашла покупателей на квартиру Ольги. При этом девушку не докучали постоянные просмотры будущих потенциальных покупателей, звонки и вопросы. Покупатели пришли прямо по адресу и сделали выбор в пользу «трешки» практически сразу. И это не все. С такой же скоростью нашлась и квартира для Ольги – двухкомнатная небольшой площади, уютно перепланированная, с ремонтом и даже частично с мебелью! Стоимость ее, конечно, была немного выше той, что запланировала Ольга, но, увидев квартиру, она поняла, что это именно ее будущий дом.
Поскольку изменились финансовые рамки заявителя - Ольге понадобился кредит, риэлтор подсказала, где быстрее взять его и как оформить.
По мнению Ольги, риэлтор хорошо разбирается в правовых вопросах, и очень помогла девушке в оформлении сделки, точнее, сразу двух сделок (и продажи и покупки), взяв за свои услуги порядка 50 тысяч рублей. «И я с удовольствием заплатила ей эти деньги, потому что для меня этот человек стал почти родным, она помогла в вопросах, в которых сама я мало что понимаю. Она направляла меня и сделала процесс обмена жилья каким-то удобным, без лишних движений, без странных встреч, без лишних слов. С удовольствием буду советовать знакомым решать вопросы жилья через именно этого риэлтора», - комментирует Ольга.
Теперь у девушки другая жизнь. Она сделала легкий косметический ремонт в новой квартире, немного обновила гардероб и смело вдохнула воздух новых впечатлений. Маленькая семья Ольги счастлива в своем новом доме.
Евгения Лямзина