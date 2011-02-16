От встреч с бывшим мужем спасла риэлтор

Обращаясь к риэлтору, Ольга и не предполагала, что через пару месяцев она будет жить в новой собственной отдельной квартире, к тому же именно такой, о которой она мечтала. Случилось так, что специалист, воспользовавшись данными своей базы, связями и возможностями, достаточно быстро нашла покупателей на квартиру Ольги. При этом девушку не докучали постоянные просмотры будущих потенциальных покупателей, звонки и вопросы. Покупатели пришли прямо по адресу и сделали выбор в пользу «трешки» практически сразу. И это не все. С такой же скоростью нашлась и квартира для Ольги – двухкомнатная небольшой площади, уютно перепланированная, с ремонтом и даже частично с мебелью! Стоимость ее, конечно, была немного выше той, что запланировала Ольга, но, увидев квартиру, она поняла, что это именно ее будущий дом.