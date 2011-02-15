Малоэтажного строительства станет больше?

При этом малоэтажное строительство в области сталкивается с рядом сложностей, считает первый зампредседателя Тюменской областной Думы, куратор регионального проекта «Свой дом» партии «Единая Россия» Виктор Рейн. Он уточнил, что вопросы малоэтажки обсуждаются в разных кругах, но системной работы в этом направлении нет. Земля в области есть, но купить ее с аукциона может далеко не каждый, уверен он, поэтому необходимо помогать гражданам в плане ипотеки или других возможных займов. Сложность и в переводе земель из разных категорий под малоэтажное строительство, отметил Рейн.