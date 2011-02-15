Малоэтажного строительства станет больше?

Жизнь в малоэтажном доме с централизованными коммуникациями снимает ряд проблем, с которыми сталкиваются жильцы многоэтажек. Неслучайно малоэтажного жилья в России становится все больше. В прошлом году около 50% введенного в эксплуатацию – малоэтажное, в Тюмени - порядка 40%.
Например, парковочное место, которое так сложно найти вокруг двухподъездной десятиэтажки, легко можно определить рядом с частным домом или в цокольном этаже или пристрое-гараже (при этом за него не нужно доплачивать ежемесячные взносы, как на автостоянках). Вопросы управления общим имуществом и содержания лифтов многоквартирного дома в малоэтажке отпадают сами собой. Исключаются шумные соседи, а сигаретный дым из соседнего балкона уже не тянет в вашу форточку или под входную дверь из подъезда.
Тюменские власти активно продолжают стимулировать направление малоэтажного строительства. Так, из средств областного бюджета в прошлом году на инженерную подготовку территорий было потрачено 1 млрд. 350 тысяч рублей, из них 670 – на земли под малоэтажное строительство, сообщил на «круглом столе» в рамках XVII выставки «Строительство и архитектура» замначальника главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Басов. В этом году работы будут вестись в этом направлении и далее. Также в 2010 году начала реализовываться совместная с Фондом содействия реформированию ЖКХ программа по сносу аварийного жилья со стимулированием малоэтажного строительства.
При этом малоэтажное строительство в области сталкивается с рядом сложностей, считает первый зампредседателя Тюменской областной Думы, куратор регионального проекта «Свой дом» партии «Единая Россия» Виктор Рейн. Он уточнил, что вопросы малоэтажки обсуждаются в разных кругах, но системной работы в этом направлении нет. Земля в области есть, но купить ее с аукциона может далеко не каждый, уверен он, поэтому необходимо помогать гражданам в плане ипотеки или других возможных займов. Сложность и в переводе земель из разных категорий под малоэтажное строительство, отметил Рейн.
О совмещении экологического и комфортного жилья рассказал в своем докладе замгендиректора ООО «Архитектурно-инженерная группа «ИСТ» Сергей Алексеев. На примерах других городов докладчик рассказал о классическом малоэтажном жилье. Из доклада Алексеева следует, чтобы строить качественно и выгодно, предприятия должны возводить дома в составе комплекса. Такой подход дает возможность достигнуть определенной плотности населения, просчитать распределение потоков граждан. При этом в комплексе необходимо сочетание, как дорогого жилья, так и экономичного, поскольку пространство равно для всех слоев населения.
Стройиндустрия в тюменском регионе развивается неплохо. Судя по экспонатам выставки, в области и за ее пределами производятся вполне конкурентоспособные материалы для кладки стен, полов, кровли и так далее. О своих продуктах рассказали и докладчики «круглого стола». Так, гендиректор завода стеновых материалов «Поревит» подчеркнул, что материалы завода пользуются популярностью в области, поскольку позволяют сэкономить на кладке стен до 35%. Себестоимость квадратного метра из блоков завода, по словам докладчика, порядка 18-18,5 тысяч рублей. Примерно такая же стоимость получается у ООО «Кондор-1» при строительстве малоэтажного жилья из кирпича, правда, в Юргинском районе.
Компания «ЭкоДом ЖБИ-1» не первый год продолжает комплексную застройку «Светлого квартала» в районе Мыса. Помимо стандартно возводимых объектов компания производит составляющие для домов, которые собираются на стройплощадке. При этом производитель отмечает удешевление фундамента, быстроту возведения, а также минимализацию внутренних отделочных работ. Стоимость квадратного метра в доме с уже подведенными централизованными коммуникациями сегодня в среднем 29 тысяч рублей. Единственную сложность отметил директор по маркетингу и продажам компании «ЭкоДом ЖБИ-1» Роман Мурай - неподготовленность Тюмени в плане коммуникаций: «либо отсутствие их в принципе, либо нехватка мощностей».
Граждане стремятся жить в частных домах с централизованными коммуникациями. К тому же в нашем регионе достаточный выбор стройматериалов и компаний, которые занимаются возведением малоэтажных домов («Карсикко», «Сибжилстрой», «Веалпроф», «ЭкоДом ЖБИ-1» и т.д.). Аналитики прогнозируют рост малоэтажного строительства. Вот и множатся вокруг Тюмени малоэтажные поселки - Березняки, Комарово, Казарово, Исетсткое…
Евгения Лямзина