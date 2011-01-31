Сделать тайное явным, или Будни тюменских холмсов





В Тюмени без труда можно найти 4–5 детективных агентств. Кто-то размещает объявления в справочниках, кто-то находит клиентов через знакомых. Детективная деятельность регулируется федеральным законом, на работу требуется лицензия, поэтому возможности поиска информации у настоящих сыщиков не такие разнообразные, как у киношных. «Жучки» в сумку не подбрасывают, наблюдение дома тайком не устанавливают, все это — вторжение в личную жизнь, и в случае чего за это можно и детектива осудить.



Методы работы, как правило, более удобные. Большинство частных детективов в прошлом — работники системы МВД. Соответственно, информацию о человеке добыть им достаточно просто. Игорь Вьюхов, генеральный директор частного детективного агентства «Шериф» отслужил в угрозыске 21 год. После отставки подполковник, дабы не зарыть талант в землю, открыл собственное дело. И от нехватки работы не страдает: «Людей приходит много, кто с чем: от установления факта супружеской неверности до просьбы в помощи раскрытия преступлений».



Ради денег и денег не жалко



Проверить сотрудника на благонадежность, узнать, почему «ушел» важный заказ, вернуть долги, похищенные машины — все это в компетенции частных детективов. Солидным организациям важно, чтобы на предприятие не пришел случайный человек, рассказывает Игорь Вьюхов, однако не каждая фирма может позволить себе иметь собственную службу безопасности. Сотрудники «Шерифа» проверяют, есть ли у нового кандидата на какую-либо должность судимость, не наркоман ли или пьяница. Если необходимо, с согласия владельца организации, устанавливается аудио- или видеонаблюдение.



Порой приходится и «втираться в доверие». В одной тюменской компании «ушел» очень крупный заказ, ее начальнику очень хотелось узнать, не виноват ли в этом его же сотрудник. «Я готовлю человека, который должен будет в приватной беседе это выяснить», — делится частный детектив Алексей Колбаскин. Работа сложная, но выполнимая, считает он. Человек должен будет изучить сферы интересов своей «жертвы», сделать так, чтобы ему доверяли.



Как правило, маскироваться приходится именно при работе с финансовыми заказами. Мошенники — люди знающие, поэтому осторожность здесь не повредит. Поэтому и тюменские сыщики на время становятся похожими на киногероев — меняют машины, одежду, шляпы и т. д. , чтобы не быть узнанными.



Что касается долгов, то их сейчас никто не «выбивает», уверяет Алексей Колбаскин. Детективы действуют только легально: собирают необходимую документацию, предоставляют ее судебным приставам и буквально приводят их домой к преступнику, помогая тем самым заказчику вернуть свои деньги.



То измена, то засада



Спектр заказов от физических лиц еще более широк. «Столько развелось альфонсов, вы не представляете! — восклицает Игорь Вьюхов. — Женщины приходят. Плачут слезами!». Жертвами привлекательных лодырей становятся состоятельные женщины 35–50 лет. Отчаявшись устроить на работу своего молодого друга, которые предпочитают вкусно кушать дома и поддерживать фигуру в спортзале за чужой счет, женщины приходят в детективное агентство. В итоге оказывается, что она у него в списке третья-четвертая .



Стремятся проверить и будущих супругов. Причем как женихи, так и невесты. Приходят и с подозрением на измену. «Как правило, если сомнение закралось, то оно не беспочвенное», — констатирует директор «Шерифа». Кому-то подтверждение измены нужно, потому что пункт об этом есть в брачном договоре, кто-то просто ревнует.



Частые клиенты детективных агентств — северяне, чьи дети учатся в Тюмени. На студента, по его версии, просто накатывается полоса невезения: то ограбят квартиру, то преподаватели требуют большие взятки, то неземные вирусы атакуют компьютер. После проверки оказывается, что чадо либо проигрывает деньги, либо тратит их на наркотики.



Когда милиции некогда



Сотрудники милиции действительно очень заняты, утверждают детективы. Поэтому те, кому хочется найти пропавшего человека, вещь или преступника, сразу обращаются в частные агентства. Так, «Шериф» мигом находит похищенные мобильники, собирает улики на насильников и т. д. Многие жертвы насилия, кстати, отказываются подавать заявление в милицию, мотивируя это либо истекшим сроком для проведения экспертизы, либо обычным «в милиции не найдут». Но собрав доказательства, люди обращаются в прокуратуру, имея основания надеяться, что преступник будет наказан.



Пропавших людей также находят, но, к сожалению, не всегда живыми. Случай с исчезновением Ани Анисимовой Игорь Вьюхов считает недоработкой тюменской милиции: «Я бы уже давно создал отдел, рабочую группу, куда входила бы и прокуратура, и криминалист и т. д. Отстранить их от всех дел, чтобы они занимались только поиском. Чтобы дали телефон, тогда люди начнут звонить!». По его словам, в Тюмени дети стали пропадать с 1995 года, но никто не проводит анализ этих случаев, не выявляет закономерности преступлений: «Каждый день я сталкиваюсь с людьми, которые боятся отпускать детей. Каждый день думаешь, придет твой ребенок или не придет. Руководство этого не понимает. Был накал интереса — прошел, все успокоились. Ждем следующего случая».



За все надо платить. Услуги детектива стоят относительно дорого. Но игра стоит свеч. К тому же, иногда детективы становятся Робин Гудами. По словам Игоря Вьюхова, он всегда смотрит, кто перед ним: «Я лучше с бабушки денег не возьму, если она просит помочь, потом с богатого возьму больше». Конечно, о своих интересах ни один бизнесмен не забывает. Но в том, что частный сыск — дело благородное, сомневаться не приходится.



Надежда Корнеева

