За безопасность с божьей помощью





«Каждый год мы на дорогах гибнут люди, получают увечья наши соотечественники, — начал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Геннадий Лоточкин. — Мы ищем любые формы, чтобы это предотвратить. Да, где-то не получается, наверное, и у Госавтоинспекции, где-то мы недорабатываем. Но над этими проблемами мы работаем, пытаемся обезопасить дорожное движение в Тюменской области». Он обратил внимание на то, что во многих автомобилях на лобовом стекле висят иконки или полумесяцы — религиозные символы, тем не менее, нарушать правила водители не прекращают. Была приведена и статистика ДТП за прошлый год: 295 человек погибли, 3908 — травмированы. Примерно половина погибших невиновны в совершении ДТП. Основной причиной аварий Геннадий Лоточкин назвал неуважение водителей друг к другу: «У хамства нет категорий — молодой, средний, взрослый. Хамят все».



В том, что икона или другая религиозная атрибутика не спасут от аварий, уверены все представители религиозных конфессий. «В Святом Писании сказано: не искушай Господа своего, а мы постоянно это делаем. Забываем о том, что мы смертные, торопимся, суетимся. Когда мы торопимся, выигрыш всегда сомнителен, а проигрыш очевиден», — сказал протоирей Андрей Сбитнев, Благочинный Тюменского округа Тобольско-Тюменской епархии. Раввин тюменской синагоги Игорь Варкин добавил, что многие, кто вешает религиозную символику в автомобиль — не верующие, а суеверные: «Помещая атрибуты веры в автомобиль люди должны воспринимать это как напоминание о законах религиозной традиции, которые как раз очень состыковываются с дисциплиной водителя. Я предполагаю, что часть людей, когда вешают иконку или полумесяц или шестиконечную звезду, воспринимают это как амулет». Его поддержал и председатель духовного управления мусульман, муфтий Галимзян Бикмулин: «Говорят, на Бога полагайся, но сам не плошай. Мы всегда говорим, что полумесяцы не спасают. Если есть правила, мы должны их соблюдать обязательно».



По мнению Андрея Сбитнева, российское законодательство все еще недоработанное. Во-первых , страдает качество подготовки водителей: «В Тюмени полгода зима. В каком учебном центре есть практика выезда на каток, чтобы научить управлять в условиях заноса?». Во-вторых , некоторым легче заплатить штраф, чем прекратить нарушать правила.



«Строгость российского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения», — заметил председатель Союза Миссий христиан Веры Евангельской Евгений Шестаков. Он же предложил рассмотреть вопрос о просветительской работе ГИБДД среди прихожан храмов, мечетей и синагог, с чем муфтий, протоирей и раввин немедленно согласились. «После этого совещания произойдут изменения в планах проповедей синагоги на следующий год», — пообещал Игорь Варкин.



Однако если искоренить разруху в головах неосторожных богобоязненных водителей, возможно, получится, останутся еще две категории граждан, причастных к гибели людей на дороге. Как призывать к совести лихачей, не боящихся ни черта, ни бога, и взяточников, пока неизвестно.

