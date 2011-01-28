Отдыхай — работая

Вам надоело рассматривать один и тот же вид за окном? Мечтаете о работе, которая не даст заскучать и засидеться на месте, и позволит посещать самые разные уголки мира? Такой работой мечты могут похвастаться менеджеры по туризму: они делают людей счастливыми, организуя их отдых, и сами не остаются в стороне от праздника жизни — прежде чем советовать клиентам страну и отель, нужно самому побывать там.
Но чтобы попасть на такую работу нужны специфические знания и опыт, которые сложно получить в университетах. Конечно, на профильных специальностях в вузах могут научить таким полезным дисциплинам как «Рекреационное ресурсоведение», «Основы гостеприимства», «Технологии выездного туризма», «Туристские формальности», но будьте готовы к тому, что по большей части это будет сухая теория. Приобрести практические знания и опыт в сжатые сроки позволяют
Всего за три недели вы получите интересную и перспективную профессию «под ключ», рассказала корреспонденту NashGorod.ru директор туристического агентства Олеся Заворохина. По ее словам, в 70 часов занятий спрессованы знания о том, как правильно взаимодействовать с клиентами, разрешать конфликты, грамотно оформлять
Курсы будут полезны не только для менеджеров по туризму, но и для будущих руководителей турагентств. Им пригодятся знания о том, как зарегистрировать компанию, выбрать юридическую форму и систему налогообложения, разработать устав, быть конкурентоспособным, эффективно рекламироваться и так далее.
Около полутора часов ежедневно студенты будут практиковаться, собирая туры, соответствующие определенным требованиям. Например, подобрать тур в Италию в четырехзвездочный отель для семьи, где два взрослых и два ребенка (2 года и 14 лет). «Менеджеры должны уметь с ходу решать такие задачи, потому что когда приходит клиент, вы должны все сделать быстро и качественно», — отмечает преподаватель. Кроме этого, студенты будут работать с реальными туристами агентства «Супер Тур», отвечать на их вопросы и подбирать им путевки.
Особую ценность обучения представляет то, что занятия ведет человек с педагогическим образованием, успешно работающий в туристическом бизнесе и готовый поделиться своим опытом, как позитивным, так и негативным.
Обучение проходит в небольших группах — по 4–6 человек. Ближайший курс начнет занятия 3 февраля, следующий — 21 февраля. Программа рассчитана на 70 часов — это почти три недели интенсивных ежедневных занятий.
После окончания курсов «Менеджер по туризму. Дополнительная практика» найти работу не составит труда — помимо прикладных знаний и опыта работы с реальными клиентами, подтвержденных сертификатом, вам подготовят рекомендательные письма, которые помогут трудоустроиться.
Кроме этого, учиться на курсах будут не только менеджеры, но и будущие руководители турагентств, поэтому велика вероятность того, что потенциальных работников они будут выбирать среди выпускников курсов, потому что уверены в их знаниях и умениях.
«Если уже в процессе работы возникают вопросы или необходимость в дополнительной информации, студенты могут в любой момент обратиться в турагенство и после окончания курсов, — говорит директор „Супер Тур“ — Мы не бросаем учеников на произвол судьбы».
Как и в каждой профессии, в работе менеджера по туризму есть плюсы и минусы. Плюсы — постоянный личностный рост, общение с людьми, как минимум раз в год бонусные туры за границу за счет компании — ознакомительные, рекламные или просто отдых. Кроме этого, вы всегда в курсе самых низких цен на туры — по акциям, «горящим» предложениям, и можете в любой момент поехать в другую страну почти даром. Руководители турагентств обычно это приветствуют — менеджер становится более компетентным и квалифицированным.
«Когда вы начинаете работать менеджером по туризму, ваш круг общения разрастается очень быстро. Если человек приходит к тебе за туром уже несколько раз, то он превращается из клиента в очень хорошего знакомого», — рассказывает Олеся. Минусы профессии — ответственность, необходимость быть внимательным.
Сколько вы готовы заплатить за интересную, творческую и нескучную профессию? Обучение в вузе по этому профилю обойдется в 200–250 тыс. руб., прибавьте к этому еще и недополученную за 5 лет зарплату. Обучение на курсах «Менеджер по туризму. Дополнительная практика» обойдется всего в 9200 руб. — здесь вы получите профессию «под ключ», и всего за 20 дней.
Таким образом, стоимость часа обучения на курсах составит всего 131 руб. — за знания, которые вы сможете сразу же применять на практике. Это в несколько раз дешевле, чем у репетитора, а по эффективности едва ли не лучше. Деньги, потраченные на обучение, окупятся меньше чем за месяц — средняя зарплата менеджера по туризму с небольшим опытом работы в Тюмени — около 15–20 тыс. руб. Пожалуй, сложно найти более выгодные инвестиции.
Директор «Супер Тур» рассказала, каким она видит среднестатистического менеджера по туризму: «Загорелая и ухоженная девушка, общительная, жизнерадостная и успешная. Загорелая — потому что часто путешествует, ухоженная — потому что этого требует профессия, жизнерадостная — потому что дарит людям положительные эмоции, успешная — потому что занимается тем, что нравится, и получает за это деньги».
Примерили этот образ на себя и решили, что он вам подходит? Звоните в «Супер Тур» прямо сейчас, потому что лучшего времени — в преддверии горячего сезона — для получения профессии менеджера по туризму не найти. Летом открывается очень много туристических агентств, и они стараются найти себе сотрудников, а уже работающие — ищут помощников.
Торопитесь — ближайшие занятия стартуют 3 февраля, в группе осталось всего 2 места. Чтобы получить больше информации, позвоните прямо сейчас по телефону 604–588.