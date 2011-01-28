Отдыхай — работая

Всего за три недели вы получите интересную и перспективную профессию «под ключ», рассказала корреспонденту NashGorod.ru директор туристического агентства Олеся Заворохина. По ее словам, в 70 часов занятий спрессованы знания о том, как правильно взаимодействовать с клиентами, разрешать конфликты, грамотно оформлять паспортно-визовые отношения, рассчитывать стоимость тура, выбрать туроператора, пользоваться системой онлайн-бронирования , как конвертировать телефонные звонки в проданные туры и многое другое, без чего невозможно работать менеджером по туризму. Целый день будет посвящен особенностям межкультурной коммуникации: например, когда человек едет в мусульманскую страну, его нужно обязательно предупредить, что по этическим и религиозным соображениям на пляже лучше не загорать топлесс.