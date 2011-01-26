Цена риэлтора и цена продавца – кто больше?

От покупателей жилья обвинения в адрес риэлторов не редкость, мол, цены завышают, проценты от сделки огромные берут! Доказывать, что все сотрудники агентств недвижимости «белые и пушистые», не стану, но одну историю рассказать стоит.
Недоразумения, из-за которых потом несложно прослыть «завышающим цены», действительно случаются. Здесь главное довести дело до конца и расставить все точки над «i».
Историю из своей практики рассказал риэлтор агентства недвижимости «General Estatе» Олег Кадай. При продаже земельного участка смена стоимости произошла совсем не вовремя и настолько быстро, что в итоге перед покупателем ему пришлось краснеть. Итак, пока шла продажа нескольких земельных участков в районе Дома обороны по весне прошлого года, дачный сезон плавно приближался. Случилось так, что показывая товар, специалист заявил покупателю одну стоимость, а когда человек готов был дать задаток, озвучить сумму пришлось другую. В период просмотров участка, собственник поднял стоимость со 100 тысяч за сотку до 110,в итоге цена предложения составила на 200 тысяч дороже изначальной.
Отказываться от покупки «лакомого кусочка» земли клиент не хотел, поскольку расположение и назначение участка очень и очень его устраивало. Здесь в адрес риэлтора посыпались гадости и обвинения в причастности к повышению цены, в том, что «лишние» деньги посредник хочет забрать себе и так далее… Лишь встреча покупателя и продавца лицом к лицу помогла спасти репутацию специалиста по недвижимости.
Как известно, в большинстве своем к риэлторам обращаются по знакомству, поэтому положительная репутация – это довольно важное достоинство настоящего специалиста. Олег Кадай работает в отрасли более двух лет. За это время, база его клиентов лишь увеличилась. Молодой человек относится к профессии со всей серьезностью, старается не пропускать всевозможные тренинги и курсы лидеров отрасли и в настоящее время получает второе высшее образование (юридическое).
Он не отрицает, что комиссионные действительно нередко закладываются в сумму при продаже. Об этом договариваются риэлтор и продавец. Но при этом объект недвижимости реализуется по рыночной цене. «Это право продавца заплатить посреднику из полученных от продажи средств. При этом стоимость объекта выше рыночной быть не должна», - уточнил риэлтор. То есть квартира продается по обычной, средней, адекватной цене, а уже из полученных денег продавец по договору платит нанятому специалисту. В свою очередь риэлтор подыскивает покупателя в собственной базе данных, создает рекламную кампанию, организовывает показы, помогает подготовить документы и проверяет их юридическую чистоту.
Получается, что риэлтор при работе с продавцом, немного занижает стоимость объекта, тем самым, цена предложения от суммы реальной сделки отличается. Здесь многие запричитают, что сторговаться с продавцом может и обычный человек – зачем тогда риэлтор? А затем, что без помощи специалиста продавец вряд ли оценит свою квартиру верно. Ведь он сделал в ней ремонт для себя, то есть вложил свою душу, силы, средства. Каждый из нас хочет получить достаточную сумму за свои старания. Если продавец отдает свою квартиру дешевле рыночной цены просто так – это, по крайней мере, сомнительно.
В итоге работа профессионального риэлтора выгодна и продавцу, и покупателю. Продавец, заключая договор лишь с одним специалистом, освобождает себя от массы хлопот, покупатель же приобретает недвижимость по рыночной цене, не заостряя внимание на том, сколько продавец заплатил посреднику.
Евгения Лямзина