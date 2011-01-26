Цена риэлтора и цена продавца – кто больше?

Получается, что риэлтор при работе с продавцом, немного занижает стоимость объекта, тем самым, цена предложения от суммы реальной сделки отличается. Здесь многие запричитают, что сторговаться с продавцом может и обычный человек – зачем тогда риэлтор? А затем, что без помощи специалиста продавец вряд ли оценит свою квартиру верно. Ведь он сделал в ней ремонт для себя, то есть вложил свою душу, силы, средства. Каждый из нас хочет получить достаточную сумму за свои старания. Если продавец отдает свою квартиру дешевле рыночной цены просто так – это, по крайней мере, сомнительно.