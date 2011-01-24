Если в кране нет воды





Как рассказал Виталий Дворянинов, коммерческий директор компании «Кристалл», наибольшим спросом у тюменцев пользуется очищенная вода центральной системы водоснабжения г. Екатеринбурга под марками «Бон Аква» и «Аква Минерале». На втором месте — вода из тюменского водопровода, произведенная в торговых сетях «Монетка», «Мосмарт», «Лента» и под названиями «Водопад», «Дедушкин колодец». Также популярностью пользуется артезианская вода «Кристалл», «Архыз» и «Акватель». Цена за «пятилитровку» разнится от 22 до 70 рублей.



По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрея Накатаева, продавать очищенную водопроводную воду законно, но источник ее происхождения обязательно указывать на этикетке: «Человек, делая выбор, должен знать, что он покупает, какого она (вода) качества и насколько эта вода по цене и составу ему приемлема». К бутилированной воде при этом требования у государства выше, чем к водопроводной, уточнил он. При этом г-н Накатаев добавил, что право населения на обеспечение его чистой питьевой водой никто не отменял.



То, что периодически тюменцы жалуются на неприятный запах или цвет воды, это скорее исключительные случаи, а не правило. Об этом рассказала начальник центра испытательной лаборатории ООО «Тюмень Водоканал» Светлана Хованова. По ее словам, в «Водоканале» действует трехступенчатая система очистки. Проблемы могут возникать в тупиковых водопроводах или водопроводах с малым разбором воды, где отмечается низкое содержание хлора, но опасности для здоровья человека зарегистрировано не было ни разу. Сам же хлор, на запах которого жалуются горожане, на сегодняшний день — единственный эффективный и доступный по цене реагент для обеззараживания воды. Избавиться от запаха, по словам специалистов, достаточно просто: нужно всего лишь дать воде отстояться.



Водопроводную воду можно сделать питьевой, но перед употреблением ее необходимо либо фильтровать, либо кипятить. «Не может вода быть одинаковая для всего, — заявила Лилия Иващенко, генеральный директор компании „Кристалл“. — Посмотрите на состояние нашей сантехники. Если мы устанавливаем джакузи или душевую кабину, мы обязательно ставим очистку, потому что иначе форсунки забиваются менее, чем через полгода. Покупную воду не всем удобно покупать. Но мы живем в 21 веке и понимаем, что нельзя из воды, которой мы пользуемся в туалете, которой мы моем, из нее же готовить и чай, и еду. Это будет просто „золотая“ вода». Лидия Иващенко также добавила, что с помощью фильтра можно удалить взвеси, но никак не обогатить воду. В артезианской же воде содержатся полезные для организма микроэлементы и соли.



Драматизма на самом деле нет. Эту фразу Андрея Накатаева можно сделать итоговым тезисом встречи. «Вы на какой воде выросли — на очищенной или бутилированной? — заявил он. — Какую воду вы пили и что сейчас произошло?». Конечно, наука не стоит на месте, появляются новые технологии и новые теории. Желаете пить полезную воду? Ваше право. Вот только перед тем, как заплатить, читайте то, что написано на этикетке.

