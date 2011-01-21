Дважды проданная квартира до сих пор никому не принадлежит

В июле прошлого года мне удалось побывать на судебном заседании по делу Александра Тищенко. Вследствие «серых» схем застройщика, квартира мужчины оказалась продана два раза. Суды продолжаются по сегодняшний день.
Квартира, купленная Александром у застройщика ООО «СтройКапиталВек», должна быть передана в его собственность в конце 2008 года. Тем не менее, дом на пересечении улиц Червишевский тракт – Федюнинского, где приобретена квартира, до сих пор не введен в эксплуатацию. В отношении застройщика введена процедура конкурсного производства, срок которого на исходе.
Мужчина продолжает отстаивать свое право на приобретенную жилплощадь. Напомним, обратившись в судебные органы с иском о передачи доли в собственность, Александр столкнулся с фактом, что его квартира продана еще одному человеку. В итоге уже двое претендентов на заявленную площадь оказались в суде. Эта ситуация описана нами в материале «Два хозяина на одну квартиру: дело «СтройКапиталВека» в суде».
На прошедшем в летний период заседании управляющий компании Владимир Ионин подтвердил, что в компании застройщика документы по данной квартире оформлены на гражданина Тищенко, никаких третьих лиц не фигурирует.
Рассмотрение дела несколько раз переносилось. На последнем заседании 22 декабря прошлого года вопрос о втором претенденте на квартиру не стоял.
«На заседании Александру было отказано в удовлетворении требований о признании права собственности на долю в указанном объекте, - пояснила ситуацию адвокат заявителя, представитель тюменской коллегии адвокатов «Тесло», Юлия Фатхуллина, - Квартира в настоящий период по судебным искам не закреплена ни за Тищенко, ни за второй претенденткой. В ней сделан ремонт, и бремя ее содержания несет Александр».
Сейчас истец подал кассационную жалобу в Тюменский областной суд.
Евгения Лямзина