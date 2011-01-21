Дважды проданная квартира до сих пор никому не принадлежит

Мужчина продолжает отстаивать свое право на приобретенную жилплощадь. Напомним, обратившись в судебные органы с иском о передачи доли в собственность, Александр столкнулся с фактом, что его квартира продана еще одному человеку. В итоге уже двое претендентов на заявленную площадь оказались в суде. Эта ситуация описана нами в материале «Два хозяина на одну квартиру: дело «СтройКапиталВека» в суде».