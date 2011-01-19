Строительство онкодиспансера в Тюмени должны закончить к лету

В Тюмени появится уникальный медицинский объект – онкологический диспансер. Журналисты побывали сегодня на строительной площадке. Сложно представить, что всегда полтора года назад здесь было временное сооружение для строителей областной клинической больницы, теперь же здесь уже выстроено несколько зданий и работа еще продолжается.
Онкологический диспансер (смотреть фотографии) является частью медицинского городка, в который входят медсанчасть «Нефтяник», Тюменская областная клиническая больница (ТОКБ, бывший ОБИЛ), федеральный центр нейрохирургии, радиологический центр, главный корпус онкодиспансера и морфологический центр, а также административное здание, прачечная, гараж и котельная.
Стоит отметить, что федеральный центр нейрохирургии введен в эксплуатацию в декабре 2010 года и уже вскоре начнет работу. Главный корпус онкологического центра сегодня проектируется, а морфологический центр, в народе – морг, уже запроектирован и полчил положительное заключение госэкспертизы.
Сегодняшняя экскурсия началась со здания котельной – это объект второй очереди строительства медицинского городка. Как уточнил директор ГБУ ТО «Дирекция капитального строительства специальных объектов» Михаил Мезенцев, первая очередь – это радиологический центр, вторая очередь – вся инженерия медгородка. Одним из основных объектов является котельная, запущенная в декабре 2010 года, которая будет снабжать теплом нейрохирургический центр, радиологический центр, гараж, прачечную, инженерный блок и административное здание. В дальнейшем от этой котельной будут запитаны главный корпус онкодиспансера и морфологический центр. Достаточно крупный объект – прачечная. Здание 2 893 квадратных метра также будет обслуживать все здания медгородка.
Сердце медицинского городка - радиологический центр (центр ядерных медицинских технологий) площадью 8 тысяч квадратных метров. Снаружи здание выглядит неказисто, поскольку фасад его еще не готов, тем не менее, внутри помещения уже довольно уютно, возможно от того, что тепло в него уже подается.
По плану на цокольном этаже, где расположен главный вход, будут располагаться гардеробная, справочная, а также зоны регистратуры и охраны. На следующих этажах будут происходить лечебные процессы. Четвертый этаж – технический, где сосредоточены различные коммуникации. «Достаточно просторные холлы, просчитанная этажность позволяют обеспечить изолированные приемы. Назначения центра - оказывать помощь в амбулаторных условиях, но планируется ряд палат для суточного пребывания», - пояснил главный радиолог Департамента здравоохранения Тюменской области Владимир Елишев, который участвовал в разработке проекта здания радиотехнического центра. Как заметил Михаил Мезенцев, войдя сюда, люди будут ощущать себя не в больнице, а в хорошей гостинице. Действительно, куполообразный потолок и витражное остекление позволяют почувствовать комфорт уже сейчас, в еще недостроенном здании.
Изюминка радиологического центра – циклотрон – аппарат по производству короткоживущих изотопов. Использование этих технологий самые передовые в мире не только при диагностике онкологических, но и сердечнососудистых и других заболеваний. Для безопасности медаппарат установлен в пристроенном корпусе, стены которого значительно толще остальных. Монтаж оборудования уже произведен специалистами компании-изготовителя Siemens. Другое оборудование радиологического центра также доставлено и ждет установки и пуско-наладочных работ, после чего будет проведена наладка циклотрона.
«Цель - создать объект, который бы позволил использовать все медицинские технологии с применением радиофармпрепаратов. По функциональности такой центр будет единственным в России, поскольку другие подобные медучреждения представляют те или иные технологии. Здесь же использованы, как диагностические, так и терапевтические методики с применением радионуклидов», - отметил Владимир Елишев.
Специалисты уверены, что такой медицинский объект будет востребован не только среди жителей Тюменской области, но и других регионов. Радиологический центр рассчитан на 23 384 посещения в год, из них 11 тысяч посещений консультативного характера, 12 тысяч посещений - по основным технологиям, 384 стационарных посещения. Но это не омрачит работу существующего онкологического диспансера на улице Барнаульской. Это учреждение останется функционировать, пояснил Михаил Мезенцев.
Сейчас на территории также ведется строительство гаража. Расположение его выбрано максимально удобно для других объектов городка, от клинической больницы и радиологического центра гараж в нескольких метрах. Площадь гаража 2 863 квадратных метра, здесь разместятся 44 медицинских машины: легковые, грузовые, автобусы. Для посетителей и гостей медгородка будут предусмотрены отдельные автостоянки.
Отрадно, что проектировала объект местная компания – НИИПлесдрев, при разработке учитывались и изучались все современные методики и технологии.
«Сроки строительства достаточно сжатые – ввести в эксплуатацию объект полностью необходимо в июне 2011 года, но мы стараемся в них уложиться», - отметил Михаил Мезенцев. Добавим, что центр мирового масштаба строится на средства областного бюджета, за счет этого строительство идет быстрее и порядка на объекте больше.
Евгения Лямзина