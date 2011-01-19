Строительство онкодиспансера в Тюмени должны закончить к лету

По плану на цокольном этаже, где расположен главный вход, будут располагаться гардеробная, справочная, а также зоны регистратуры и охраны. На следующих этажах будут происходить лечебные процессы. Четвертый этаж – технический, где сосредоточены различные коммуникации. «Достаточно просторные холлы, просчитанная этажность позволяют обеспечить изолированные приемы. Назначения центра - оказывать помощь в амбулаторных условиях, но планируется ряд палат для суточного пребывания», - пояснил главный радиолог Департамента здравоохранения Тюменской области Владимир Елишев, который участвовал в разработке проекта здания радиотехнического центра. Как заметил Михаил Мезенцев, войдя сюда, люди будут ощущать себя не в больнице, а в хорошей гостинице. Действительно, куполообразный потолок и витражное остекление позволяют почувствовать комфорт уже сейчас, в еще недостроенном здании.