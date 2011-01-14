В фототур — за новыми впечатлениями

Купили полупрофессиональный цифровой фотоаппарат, поснимали жену или подруг, замучили фотосессиями любимого кота, а что делать дальше — не знаете? Или, может быть, фотографией увлекаетесь уже несколько лет, достигли определенных успехов и не хватает толчка, вдохновения, чтобы двигаться дальше? Тогда стоит внимательнее присмотреться к такой новинке туристического рынка, как фототуры.
Фототур — это путешествие, позволяющее опытным фотографам и фотолюбителям открывать для себя новые страны в компании единомышленников. Оно направлено на повышение фотографического уровня и наполнения портфолио новыми снимками.
Как проходит фототур? Вы, и еще с десяток таких же
В Тюмени организацией фототуров занимается агентство «Супер Тур». Его директор Олеся Заворохина рассказала корреспонденту NashGorod.ru, что ближайшие поездки будут организованы в конце февраля и в середине марта в Таиланд, на Гоа или в Египет — все зависит от предпочтений набирающейся группы. Цена фототура складывается из стоимости перелета, трансфера, проживания в отеле, питания и обучения.
Команды путешественников будут сопровождать известные тюменские фотографы Евгений Шаров и Сергей Разумный. Обладающие немалым опытом в фотографии, они уже посетили много стран, откуда привозили снимки, которые так и просятся на туристические открытки. На время фототура они станут вашими наставниками: проведут
Фототур — это совмещение учебы и отдыха, отмечает Евгений Шаров. «Если измерять в процентном соотношении, то это 70% отдыха и 30% учебы. Правильнее было бы назвать путешествие не фототур, а турфото», — шутит фотограф.
Кому обязательно стоит поехать в фототур?
Экзотичные места могут стать отличной средой, фоном для съемки людей. Поэтому в фототуры стоит поехать и тем, кто любит фотографироваться и хочет почувствовать себя моделью. Вы получите фотографии с профессиональных фотосессий на фоне дикой природы, достопримечательностей и других необычных мест, а фотографы потренируются в умении запечатлеть красоту человеческого тела, работать с естественным и искусственным светом, органично вписывать модель в среду. «Модель оплачивает только поездку, а в качестве бонуса получает фотосессию», — уточняет преимущества такого участия Олеся.
В основном, обучение в фототуре предполагает практический подход и будет происходить в виде съемок на местности, travel фотографии. Программа каждого из дней фототура строится таким образом, чтобы в самое удачное для фотографии время суток (обычно это рассвет и закат) вы находились в живописнейших местах, перемещения также ориентированы на режим дня фотографов. «Конечно, мы не будем вставать на рассвете каждый день, этому можно посвятить 2–3 дня тура», — обещает Евгений Шаров.
Обучение в фототуре будет разительно отличаться от привычного нам академического стиля. Не будет жестких временных рамок занятий, не надо будет сидеть за партой. Но, тем не менее, практически круглосуточное погружение в обучающую среду обязательно принесет пользу.
Кроме непосредственно обучающих съемок, в фототурах будут и домашние задания, и анализ отснятого материала. «Большее количество знаний и умений приходит к человеку тогда, когда он делает
У фотографов может возникнуть вопрос — зачем платить за фототуры (ведь они стоят чуть больше, чем аналогичные туристические поездки), если можно поехать в эту страну и поснимать в тех же местах? Фототур — это встреча, обучение и общение единомышленников, объясняет Евгений. Если едешь один — не с кем посоветоваться, поделиться находкой, не к кому обратиться за советом. Фотограф шутит, что группа фотолюбителей похожа на «городских сумасшедших». Это люди целеустремленные и немного непонятные окружающим — еще бы, вместо того, чтобы лежать на пляже они носятся с большим количеством техники; встают вместе с солнцем, даже раньше.
Конечно, можно учиться и на своих ошибках, тратя приличные деньги на самостоятельные поездки, но вы все равно не сможете понять, как снимаете именно вы на уровне других людей в одинаковой ситуации. Тем более, что традицию передачи знаний от мастера к ученику никто не отменял, даже в век современных технологий.
Таким образом, фототур — это полезное для личностного и профессионального роста путешествие, организованное фотографами для фотографов.
Ни на минуту не сомневаемся, что во время фототура у вас откроется «второе дыхание» и мир заиграет новыми красками. Домой вы вернетесь отдохнувшим, с сотней «вкуснейших» снимков и получившим новые навыки и приемы съемки и обработки фотографий.
Ближайшее фотопутешествие пройдет уже в феврале, поэтому торопитесь бронировать места — их количество ограничено. Задать вопросы и получить информацию по фототурам вы можете по телефону 604–588. Фотографии, сделанные преподавателями, можно посмотреть в альбоме.