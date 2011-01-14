В фототур — за новыми впечатлениями

Кому обязательно стоит поехать в фототур? Во-первых , начинающим фотографам, фотолюбителям и тем, кто закончил обучение в фотошколе и чувствует себя не слишком уверенно с камерой в руках. Ценность путешествия, кроме обучения, еще и в общении с единомышленниками, коллегами. Вы увидите, как работают другие фотографы, снимающие аналогичный сюжет, и какие кадры получаются у них, и сравните их со своими фотографиями. Ведь все варятся в одном бульоне, видят одно и то же, у всех примерно одни и те же по фокусному расстоянию объективы. Все смотрят отснятый материал и сразу же замечают (сами или при помощи руководителя группы), в чем они сильны, а в чем нет.