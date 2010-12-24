Рожать будем для себя

Государство вспоминает о детях, когда они уже выросли, когда их можно отправлять в армию или взимать с них налоги, отметила Елена Майсюк, председатель регионального сообщества многодетных семей и приемных детей «Много деток — хорошо». При этом ясно, что ребенок, выросший в нищете, государство начнет ненавидеть. Все, в том числе и депутаты, признали запоздалость мер, стимулирующих рождаемость. Сейчас семьи со средним доходом в 30–60 тысяч на двоих имеют в среднем одного-двух детей. Потому что положительных примеров многодетных семей не так много. В большинстве случаев семьи, решившиеся завести трех-четырех детей, вынуждены бегать в соцслужбы с кучей бумажек и чувствовать свою ущербность, потому что в сознании многих людей «многодетная семья» — антоним семье «нормальной». При этом статистика такое мнение не подтверждает: далеко не все дети, у которых много братьев и сестер, являются неблагополучными. И наоборот: ребенок может быть единственным в семье, но поведение у него будет асоциальным.