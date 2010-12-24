Рожать будем для себя

Тема, конечно, была навеяна недавним выступлением Президента России Дмитрия Медведева, предложившего выделять земельные участки семьям, в которых появится третий ребенок. Против такого предложения никто не высказался, однако сомнения в реальности обещаний появились. Заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн прямо заявил: «То, что на все это хватит денег, я сильно сомневаюсь. Ситуация катастрофическая… Страна начала одновременно несколько реформ, мы достойно входим в ВТО, мы хотим достойно провести Сочи, Чемпионат мира по футболу. Здорово! Но денег нет». При этом Рейн подчеркнул, что Тюменская область выделяется на общем фоне в плане экономического развития, но не является показателем для всей России.
Государство вспоминает о детях, когда они уже выросли, когда их можно отправлять в армию или взимать с них налоги, отметила Елена Майсюк, председатель регионального сообщества многодетных семей и приемных детей «Много деток — хорошо». При этом ясно, что ребенок, выросший в нищете, государство начнет ненавидеть. Все, в том числе и депутаты, признали запоздалость мер, стимулирующих рождаемость. Сейчас семьи со средним доходом в 30–60 тысяч на двоих имеют в среднем
Материальная поддержка в нашей стране — палка о двух концах. Есть семьи, рожающие второго ребенка только ради материнского капитала. При этом семьи, в которых и десятый ребенок будет желанным, добиваются этой поддержки не всегда. Так, на встрече присутствовали родители четверых детей — сотрудник детского центра и
Неприятное ощущение того, что дети становятся товаром, появилось у большинства присутствовавших на встрече. Проблема в том, считает легендарный тюменский журналист Анатолий Туринцев, что в государстве нет системы помощи семьям, а есть набор громких фраз. По его мнению, государство не делает различий между людьми и станками на заводе: считается, что если инвестировать больше денег, то и станков можно будет закупить на порядок больше. При этом не учитывается то, что у людей есть душа, и разовых финансовых мер для повышения рождаемости недостаточно.
Мнение о том, что государство не только мало помогает, но может и навредить, высказала слушатель президентской программы «Менеджмент инноваций» Ильмира Шихова. По ее словам, 27 декабря на Госсовете будет рассматриваться ряд инициатив, предлагающих упразднить «устаревшую» традиционную семью, детей передать на воспитание в «компетентные воспитательные сообщества», а вместо учебы внедрять детям в мозг микрочипы «для записи информации и связи с Интернетом». «Все эти инициативы описаны на сайте detstvo2030.ru, программа задумана для того, чтобы сменить систему ценностей у детей, дети рассматриваются как капитал», — пояснила Ильмира Шихова.
«Я не верю в то, что государство может помочь, но пусть оно хотя бы не мешает», — заявил Андрей Герилозов, активист тюменского городского родительского комитета, отец семерых детей. По его словам, немногие многодетные семьи подают документы на материальную поддержку, потому что там нужно декларировать свой доход, а с такими доходами, как у него детей могут просто отобрать.
Вопрос о том, сколько родить детей и на что их содержать, каждый должен решить для себя. Государство себя скомпрометировало уже не раз, поэтому требовать от него помощи надо, но это не всегда эффективно. А заводить нескольких детей стоит хотя бы для того, чтобы повысить им шанс на успешный брак и не оставить их в одиночестве.
Надежда Корнеева