Дайджест Nashgorod.ru с 17 по 24 декабря

Весело, весело встретим Новый год!
Для начала — обзор самых интересных новогодних нововостей, подготовленных корреспондентами Nashgorod.ru. На этой неделе стало известно расписание открытия городских елок — большинство мероприятий пройдет
Лезгинка на улицах и сорванная акция
В минувшую субботу в центре Тюмени группа молодых людей попыталась провести акцию памяти Егора Свиридова и фанатов, «погибших от бесчинств преступных этнических группировок». К мероприятию готовились несколько дней, обсуждаю разные сценарии проведения акции. Правоохранительные органы были готовы к возможным беспорядкам. К месту проведения акции были стянуты значительные силы милиции. Собравшихся участников сразу же отводили в милицейские автобусы, где проверяли документы, а, примерно, через час с ними начали общаться представители правоохранительных органов и сотрудники Комитета по делам национальностей.
Мнение форумчан:
«Пока милиция занимается пикетами, ЛКН продолжают танцевать лезгинку на улицах города»
«Можно обвинять кого угодно власти, милицию, лкн
«А почему вы решили что Тюмень это русский город? У него и название
И никаких очередей!
Заработал сайт, через который тюменцы смогут записаться на прием к врачу. Егопостарались сделать максимально удобным. При записи пациенту лишь нужно указать номер своего полиса и дату рождения. После чего предстоит выбрать специалиста, на прием к которому хочется попасть или лечебное учреждение. Система выдает список фамилий врачей и время, свободное для записи. Пока сайт работает в тестовом режиме. Запись пока открыта только на неделю вперед. В списке 14
Мнения форумчан:
«Попробовала — работает! записалась к врачу, к которому и до этого ходила»
«Наконец то! Хоть спокойно записаться можно будет без многочасового дозвона до регистратуры»
Зима, холода…
Прошедшая неделя выдалась весьма морозной. Несколько дней подрят температура воздуха в Тюмени опускалась ниже отметки в -30 градусов. В связи с суровыми погодными условиями на дорогах региона дежурили пункты обогрева, спасавшие водителей, попавших в сложную ситуацию. А вот школьникам мороз подарил дополнительные выходные — тюменские младшеклассники и вовсе учились только в четверг и в пятницу.
«
«еще 15 лет назад, в 30 градусов не учились только 1–3 класс, для детей постарше это была такая редкость! а сейчас сплошная халява!»