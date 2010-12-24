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Дайджест Nashgorod.ru с 17 по 24 декабря

24 декабря 2010, 16:39
До Нового года осталась неделя. Самое время строить планы на праздничную ночь — бронировать столик в ресторане или искать рецепты самых вкусных салатов, интересоваться стоимостью костюмов и услуг такси. Пользователи сайта Nashgorod.ru весьма активно смотрят рубрику «Новый год», и нас это радует. Что еще привлекло внимание тюменцев за последние 7 дней? Узнаем из традиционного дайджеста.
Сюжет
Тюмень

Весело, весело встретим Новый год!

Для начала — обзор самых интересных новогодних нововостей, подготовленных корреспондентами Nashgorod.ru. На этой неделе стало известно расписание открытия городских елок — большинство мероприятий пройдет 25—26 декабря. Где взять на прокат карнавальный костюм и в каком ресторане провести первые часы нового года тюменцы узнали из обзорных материалов. Большой интерес читателей вызвала новость о повышении цен на услуги такси. Несколько компаний подтвердило, что в праздники стоимость проезда на машине с «шашечками» значительно возрастет. Кроме того, могут возникнуть проблемы со временем ожидания такси. Радостно восприняли читатели сайта обзор тематических новогодних рецептов. На этот раз кулинары Nashgorod.ru поделились с тюменцами рецептами двух салатов, горячего блюда и имбирных пряников.

Лезгинка на улицах и сорванная акция

В минувшую субботу в центре Тюмени группа молодых людей попыталась провести акцию памяти Егора Свиридова и фанатов, «погибших от бесчинств преступных этнических группировок». К мероприятию готовились несколько дней, обсуждаю разные сценарии проведения акции. Правоохранительные органы были готовы к возможным беспорядкам. К месту проведения акции были стянуты значительные силы милиции. Собравшихся участников сразу же отводили в милицейские автобусы, где проверяли документы, а, примерно, через час с ними начали общаться представители правоохранительных органов и сотрудники Комитета по делам национальностей.

Мнение форумчан:

«Пока милиция занимается пикетами, ЛКН продолжают танцевать лезгинку на улицах города»

«Можно обвинять кого угодно власти, милицию, лкн и т. д. Пока живем(в реальной жизни) по принципу: „моя хата с краю, ничего не знаю“, получаем то что заслуживаем»

«А почему вы решили что Тюмень это русский город? У него и название какое-то не русское… как например Казань. Давайте жить дружно!»

И никаких очередей!

Заработал сайт, через который тюменцы смогут записаться на прием к врачу. Егопостарались сделать максимально удобным. При записи пациенту лишь нужно указать номер своего полиса и дату рождения. После чего предстоит выбрать специалиста, на прием к которому хочется попасть или лечебное учреждение. Система выдает список фамилий врачей и время, свободное для записи. Пока сайт работает в тестовом режиме. Запись пока открыта только на неделю вперед. В списке 14 лечебно-профилактических учреждений и пять специалистов: терапевт, хирург, отоларинголог, невролог и акушер гинеколог.

Мнения форумчан:

«Попробовала — работает! записалась к врачу, к которому и до этого ходила»

«Наконец то! Хоть спокойно записаться можно будет без многочасового дозвона до регистратуры»

Зима, холода…

Прошедшая неделя выдалась весьма морозной. Несколько дней подрят температура воздуха в Тюмени опускалась ниже отметки в -30 градусов. В связи с суровыми погодными условиями на дорогах региона дежурили пункты обогрева, спасавшие водителей, попавших в сложную ситуацию. А вот школьникам мороз подарил дополнительные выходные — тюменские младшеклассники и вовсе учились только в четверг и в пятницу.

«По-моему мороз только способствует планам школьников. ну кто планирует туда ходить вообще»

«еще 15 лет назад, в 30 градусов не учились только 1–3 класс, для детей постарше это была такая редкость! а сейчас сплошная халява!»

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