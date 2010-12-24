Дайджест Nashgorod.ru с 17 по 24 декабря

Для начала — обзор самых интересных новогодних нововостей, подготовленных корреспондентами Nashgorod.ru. На этой неделе стало известно расписание открытия городских елок — большинство мероприятий пройдет 25—26 декабря . Где взять на прокат карнавальный костюм и в каком ресторане провести первые часы нового года тюменцы узнали из обзорных материалов. Большой интерес читателей вызвала новость о повышении цен на услуги такси. Несколько компаний подтвердило, что в праздники стоимость проезда на машине с «шашечками» значительно возрастет. Кроме того, могут возникнуть проблемы со временем ожидания такси. Радостно восприняли читатели сайта обзор тематических новогодних рецептов. На этот раз кулинары Nashgorod.ru поделились с тюменцами рецептами двух салатов, горячего блюда и имбирных пряников.