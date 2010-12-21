Правильная реклама убережет дольщиков от обмана?

Выяснилось, что претензий у Госстройнадзора к тюменским газетам вовсе не так мало. Несколько примеров привела замгендиректора газеты «Строительство Недвижимость для всех» Ольга Черноброва: «В рекламе нет сведения о том, что в соответствии с зонированием по СНиП, объект попадает в район опасного радиационного заражения, загрязнений, в зону возможных сильных разрушений». «В тексте указано, что объект «безопасный», поэтому необходимо доказать эту безопасность», - прокомментировал Виктор Кулемин, направивший в редакцию данную претензию. Введением в заблуждение он посчитал также размещение в тексте объявления фразы «более 150 машиномест» вместо заявленных в проектной декларации 230 машиномест. Есть и такой пункт в «письме счастья» газете: в объявлении указано, что во дворе располагается площадка для выгула собак, хотя по документации, она за пределами строительной площадки. Пока решение по этим нарушениям УФАС еще не принято.