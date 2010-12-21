Правильная реклама убережет дольщиков от обмана?

Реклама объектов долевого строительства становится опасной для СМИ, риэлторов и застройщиков. Каждому может грозить штраф за «неправильное» объявление. Как законно рекламировать долевой объект, обсуждали заинтересованные лица и представители власти на рабочем совещании по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан при размещении (опубликовании) рекламы объектов долевого строительства в главном управлении строительства 20 декабря.
В Тюмени давно ведется борьба с размещением некачественной рекламы «долевок». Так, управление инспекции Госстройнадзора по Тюменской области провело активную работу с застройщиками, размещающими информацию на рекламных щитах города. Теперь действия госструктуры направлены на текстовые объявления в специализированных газетах. По мнению замначальника управления областной инспекции Госстройнадзора Виктора Кулемина, ужесточение законодательства в этой сфере может в некотором роде оградить будущих дольщиков от обмана.
Федеральный закон о рекламе ввел ряд требований к размещению рекламы объектов долевого строительства.
Во-первых, не допускается реклама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц для строительства жилья, за исключением рекламы, связанной с привлечением денежных средств на основании договора участия в долевом строительстве; рекламы жилищных и жилищно-строительных кооперативов; рекламы, связанной с привлечением и использованием жилищными накопительными кооперативами денежных средств физических лиц на приобретение жилых помещений.
Во-вторых, реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом.
В-третьих, такая реклама не допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) проектной декларации, государственной регистрации права собственности или права аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства.
В-четвертых, в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика реклама не допускается (выдержки из ст. 28 ФЗ «О рекламе»).
Самыми частыми нарушениями в Тюмени являются отсутствие в рекламе «долевки» места и способа получения проектной декларации, а также размещение рекламы в момент приостановления деятельности застройщика, отметил замначальника отдела контроля за соблюдением законодательства Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.
Если с объявлениями от застройщиков все более-менее ясно, то частные объявления от граждан вызывают массу вопросов. Так, размещать объявления о продаже доли в строящемся объекте стремятся и те, кто оформил ее в собственность или желает уступить права требований по договору участия в долевом строительстве (переуступка доли). По сути, квартиру дольщика продавать можно, но если срок разрешения на строительство у застройщика истек или строительство по каким-то причинам остановилось, то размещение такого объявления будет уже нарушением законодательства. В этих случаях власти советуют отказываться от размещения подобных текстов или указывать в рекламе реальное положение дел.
Выяснилось, что претензий у Госстройнадзора к тюменским газетам вовсе не так мало. Несколько примеров привела замгендиректора газеты «Строительство Недвижимость для всех» Ольга Черноброва: «В рекламе нет сведения о том, что в соответствии с зонированием по СНиП, объект попадает в район опасного радиационного заражения, загрязнений, в зону возможных сильных разрушений». «В тексте указано, что объект «безопасный», поэтому необходимо доказать эту безопасность», - прокомментировал Виктор Кулемин, направивший в редакцию данную претензию. Введением в заблуждение он посчитал также размещение в тексте объявления фразы «более 150 машиномест» вместо заявленных в проектной декларации 230 машиномест. Есть и такой пункт в «письме счастья» газете: в объявлении указано, что во дворе располагается площадка для выгула собак, хотя по документации, она за пределами строительной площадки. Пока решение по этим нарушениям УФАС еще не принято.
Риэлторы привели еще ряд примеров. В текстовом объявлении помимо ссылки на проектную декларацию, которая, по сути и есть документ, объясняющий все позиции строящегося объекта, необходимо указать точную (согласно документации) площадь, строительный адрес и другие данные. Как уверяет Виктор Кулемин, необходимо дать в рекламе достоверную информацию о предлагаемом долевом объекте в полном объеме. «Размещать рекламу можно на любой объект, но рекламировать нужно таким образом, чтобы вся необходимая информация была доведена до потребителя, то есть до всех читателей», - считает он.
Сообщения о нарушениях поступают от Госстройнадзора в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, которое может наложить штраф. Для юридических лиц он составляет 100 тысяч рублей – сумма не малая для средств массовой информации.
«Объектов строится сегодня не так много, соберитесь, создайте совет СМИ при каком-то органе, создайте необходимый для работы документ. И тогда вопросов - как рекламировать объект - не будет», - считает Виктор Кулемин. Такую позицию чиновника директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов не разделяет. По его мнению, нужно выработать новые приемы и усовершенствовать работу, а не наращивать бюрократию.
«Вся страна идет вперед, вводит новые технологии, а мы подгоняем рекламные объявления под каждую бабушку», - отметил заместитель начальника ГУВД по экономической безопасности Сергей Комсюков. Он пояснил, что пока ни одного уголовного дела за недостоверную рекламу возбуждено не было и в перспективе не будет. Он сказал: «По фирмам, которые занимаются сбором средств на объекты долевого строительства, в ГУВД есть своя база, в ней 81 предприятие, большая часть которых уже проверена. На данный момент возбуждены уголовные дела по хищению средств дольщиков по таким стройкомпаниям, как «ТюменьЛукойлСтрой», «Стротехногрупп», «Промжелдортранс-Тюмень», «СибСтрой», «Научно-технический центр», «Диамант Плюс», «Запсибстройсервис», «СтройкапиталВек», «Домостроительная компания», «Солитон-Офис». Есть случаи, когда частные лица представлялись сотрудниками каких-либо предприятия и похищали средства граждан. Так, уже возбуждено дело на похитителя более миллиона рублей – он представлялся работником «Партнер-Инвеста».
По данным Сергея Комсюкова, опрошенные по уголовным делам люди чаще покупали объекты не по объявлениям в газетах, информации на щитах у стройки. Этот факт подтверждают и риэлторы. «Доля покупок по рекламе составляет порядка 20%, остальные продажи – по информации, полученной через риэлторские сети и связи», - привел статистику Ильдар Хусаинов. Заранее узнать, что строительная компания станет похитителем денежных средств, предугадать невозможно, поэтому никакая достоверная информация не спасет дольщиков от возможных трудностей, считают участники заседания.
Итак, вопрос «правильной рекламы» оказался непростым. Юлия Пантелеева, директор агентства «Недвижимость для Вас» внесла предложение передать все протоколы Тюменского УФАС за три года в НП «Объединение риэлторов Тюменской области», которое сделает выборку по самым частым замечаниям. В дальнейшем документ можно будет использовать, чтобы не повторять ошибки, считает она. Однако Дмитрий Полухин уверен, что большой пользы это не принесет: «Обобщить практику и вывести типичные замечания, конечно, можно, но каждое дело рассматривается в любом случае индивидуально».
Не стоит думать, что единственный источник информации для покупки долевого объекта сегодня - это рекламное объявление, после прочтения которого, граждане идут и сразу покупают жилье. Любой здравомыслящий человек все-таки изучит документацию застройщика и посмотрит сам объект.
Из ряда высказываний на совещании следует: застройщика должны проверять работники СМИ. Они сами должны выявлять, какой частник или юридическое лицо кому и когда уступили долю, лично выезжать на стройку, чтобы выяснить, строится или нет на самом деле объект и проверять каждый рекламный текст на точное соответствие проектной документации. И в дополнение не забывать ежедневно посещать сайты с документацией застройщиков, ведь они могут исчезнуть оттуда в любой момент, а виноватыми окажутся именно СМИ… Позиция это, мягко говоря, далекая от жизни.
Евгения Лямзина