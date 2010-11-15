Почему тюменцы платят банкам незаконные комиссии

Разобраться в этом попытались участники «круглого стола», организованного управлением по товарному рынку и услугам администрации Тюмени.
Приглашения на участие в круглом столе были направлены
Юрисконсульт отдела по защите прав потребителей управления по товарному рынку и услугам Марина Попова рассказала, в этом году увеличилось число обращений граждан с просьбой разъяснить порядок возврата незаконных комиссий, уплаченных банкам (за открытие и ведение ссудного счета, за выдачу кредита, за досрочное погашение кредита
«Такие обращения приняли массовый характер в связи с принятием в конце 2009 года постановления Высшего арбитражного суда РФ. В соответствии с постановлением, взимание платы за ведение ссудного счета были признаны нарушающим права потребителей. Все убытки, которые понес
Она также рассказала, что есть и другие виды комиссий, незаконность которых признана в судебном порядке, это комиссии:
— за выдачу кредита;
— за рассмотрение заявки;
— за перечисление средств заемщику;
— за выдачу денежных средств со счета;
— за досрочное погашение кредита.
Как выяснили специалисты управления по товарному рынку и услугам, тюменские банки, получив претензию потребителя (чтобы был осуществлен возврат незаконной комиссии), часто игнорируют эти требования или отвечают отказом. Однако непредоставление ответа банком в срок является нарушением статьи 22 Закона о защите прав потребителя.
По закону включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, влечет наложение административных штрафов на юрлиц — от 10 тыс. до 20 тысяч рублей. Если требования потребителя не удовлетворены в досудебном порядке, он может в суде требовать не только возмещения всех убытков, в том числе представительских, но и компенсации морального вреда. Кроме того, 50% суммы, присужденной в пользу потребителя, суд обязан взыскать в федеральный бюджет за счет средств ответчика.
Однако взимание незаконных комиссий до сих пор продолжается. «Потребитель является слабой стороной в кредитном договоре и фактически лишен возможности влиять на его условия», — назвала одну из причин такого положения специалист управления.
По мнению директора представительства в Тюмени
В первую очередь обязанность по доведению информации возложена на банки, заметила на это замначальника отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора Надежда Соколова. Информировать клиента банки должны так, чтобы он все понял, и у него не осталось вопросов.
Кроме незаконных комиссий есть еще и навязанное страхование. Кредитной организации это выгодно — она страхует все свои риски, но это нарушает закон. В частности, при оформлении кредита в магазинах на покупку бытовой техники страхуется еще жизнь, утрата трудоспособности, рассказала специалист Роспотребнадзора. Это не будет нарушением только тогда, когда есть возможность получить кредит без страхования, пояснила она.
У всех участников «круглого стола» была возможность обсудить конкретную ситуацию со страхованием при получении потребительского кредита. Тюменская журналистка пришла на эту встречу имея на руках ответ Роспотребнадзора на ее жалобу на банк. Она рассказала, что при рассмотрении ее заявки на потребительский кредит для покупки холодильника
Как пояснили представители Роспотребнадзора и управления по товарному рынку и услугам, если банки навязывают услугу страхования, то есть включают ее в кредитный договор как обязательное условие, это является нарушением. Однако когда потребитель уже поставил свою подпись под документом (часто не читая его), где декларируется его якобы согласие — доказать навязывание невозможно.
Представитель Роспотребнадзора также добавила, что изменение банком процентной ставки в одностороннем порядке также является нарушением, такое изменение может быть оформлено дополнительным соглашением между банком и заемщиком. Есть еще вид нарушений банками прав потребителей, о которых рассказала Надежда Соколова. Это комиссии за получение денег с вклада до востребования. Схема при этом используется следующая: при оформлении кредита заемщику открывают срочный вклад, для выдачи денег открывают вклад до востребования, а при получении средств с него берется плата.
«У нас есть такая жалоба, и сейчас по ней идет проверка, — пояснила замначальника отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора. — Судебная практика других регионов подтверждает незаконность таких действий банка».
В Тюмени в этом году было более 130 обращений в суд и, как правило, суд обязывал банк выплатить заемщику незаконно взятые комиссии. Однако далеко не все заемщики готовы тратить время и нервы на судебные тяжбы.
«Очень бы хотелось, чтобы такие ситуации до суда не доводились, однако достаточно часто банки либо игнорируют требования граждан, либо отвечают отказом, — отметила начальник отдела по защите прав потребителей управления по товарному рынку и услугам Оксана Речкина. — Клиент придет с заявлением, а банковские работники посмотрят и говорят: а у нас все решения принимаются в Москве (Новосибирске, Екатеринбурге
Отметили на круглом столе и такое заблуждение заемщиков: некоторые опасаются, что претензии к банку, жалобы на него будут отражены в кредитной истории. И тогда получить кредит в
В рекомендациях «круглого стола» представители управления по товарному рынку и услугам предложили записать предложения банкам вести разъяснительную работу с заемщиками, доводить до них информацию о своих услугах доступно и понятно; вести работу по повышению финансовой грамотности тюменцев.
Кроме того, участники обсуждения рекомендуют потребителям, которые не смогли решить свои разногласия с банком в досудебном порядке, обращаться в суд. Судебная практика свидетельствует: большинство исков решается в пользу заемщиков. А банки не идут на удовлетворение претензий часто лишь потому, что надеются — потребитель не захочет или ему некогда идти в суд.
Заемщик может обратиться с жалобой на банк и в главное управление Банка России по Тюменской области.
Сотрудники «Хоум Кредит энд Финанс банк» рассказали также, что в России с 1 октября этого года появился финансовый омбудсмен. Он помогает вкладчикам и заемщикам, которые имеют претензии или просьбы к банкам, решить эти проблемы во внесудебном порядке. Омбудсменом стал Павел Медведев, депутат Госдумы РФ, обратиться к нему может любой гражданин страны.
До подачи заявления омбудсмену клиент обязан направить жалобу в адрес банка. Омбудсмен и сотрудники его секретариата разъясняют заявителю его права и обязанности в связи с предъявляемыми им претензиями (требованиями) и дают рекомендации о форме разрешения спора.