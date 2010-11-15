Почему тюменцы платят банкам незаконные комиссии

По мнению директора представительства в Тюмени ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» Натальи Маркевич, проблема и в низкой финансовой грамотности населения. Она рассказала о практике своего банка. В каждом пункте оформления кредита есть памятка Центробанка — текст на 4–5 листах. Там подробно расписаны все правила оформления кредитного договора. Однако очень немногие граждане интересуются этими правилами и пытаются разобраться в них. «У человек задача — как можно быстрее получить кредит. А в условиях его получения он будет разбираться уже потом», — пояснила Наталья Маркевич. Нужно вести разъяснительную работу с заемщиками — рассказывать, что такое эффективная процентная ставка, полная стоимость кредита и т. д. Число тюменцев, которые это понимают, по-прежнему мало.