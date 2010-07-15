Обрамление для свадебной фотосессии: сколько стоит

Так, например, если в прошлом году можно было бесплатно сфотографироваться около замкового комплекса Green house и почувствовать себя эдакими принцем и принцессой из Средневековья, то теперь это можно сделать, лишь облегчив кошелек. Так, несколько снимков на фоне величественного здания обойдутся вам в 1000 руб., если хочется сэкономить — снимайте на «мыльницу» — это стоит «всего» 500 руб. За кадры, снятые в интерьерах Green house, приготовьтесь выложить по 2000 руб. за каждое помещение. Обсудить детали можно, позвонив по тел. 385–385