Обрамление для свадебной фотосессии: сколько стоит

Так, например, если в прошлом году можно было бесплатно сфотографироваться около замкового комплекса Green house и почувствовать себя эдакими принцем и принцессой из Средневековья, то теперь это можно сделать, лишь облегчив кошелек. Так, несколько снимков на фоне величественного здания обойдутся вам в 1000 руб., если хочется сэкономить — снимайте на «мыльницу» — это стоит «всего» 500 руб. За кадры, снятые в интерьерах Green house, приготовьтесь выложить по 2000 руб. за каждое помещение. Обсудить детали можно, позвонив по тел. 385–385
Для фотосессий в стиле «ретро» тюменские фотографы облюбовали интерьеры двух выставочных пространств:
Еще одно место, которое идеально дополняет роскошные свадебные платья — интерьеры Тюменского драматического театра. Конечно, если регистрация проходит здесь, сфотографироваться в роскошных холлах или на лестнице можно будет бесплатно, а что делать тем, кто регистрировался в другом месте? Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru свадебный администратор Наталья, стоимость такого удовольствия — 5 тыс. руб./час. Заявку необходимо подавать заранее (тел.
Фотографироваться за столиком в кафе с симпатичным интерьером — свадебная классика. Как правило, заведения города идут на встречу молодоженам и пускают их на фотосессию бесплатно. Однако договориться заранее с администратором выбранного кафе все же не помешает. Отдельный разговор — уникальные заведения, привлекающие внимание большинства жителей города и потому редко пустующие. Например, ресторан «Мята», открывшийся не так давно на крыше