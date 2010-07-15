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Обрамление для свадебной фотосессии: сколько стоит

15 июля 2010, 14:42
Красота свадебных фотографий не в последнюю очередь зависит от обстановки, окружающей новобрачных. Собственники красивых мест это понимают, поэтому, вместе с развитием свадебной индустрии в нашем городе, начинают брать мзду за возможность запечатлеть красоту телесную в окружении стильной обстановки.
Сюжет
Тюмень

Так, например, если в прошлом году можно было бесплатно сфотографироваться около замкового комплекса Green house и почувствовать себя эдакими принцем и принцессой из Средневековья, то теперь это можно сделать, лишь облегчив кошелек. Так, несколько снимков на фоне величественного здания обойдутся вам в 1000 руб., если хочется сэкономить — снимайте на «мыльницу» — это стоит «всего» 500 руб. За кадры, снятые в интерьерах Green house, приготовьтесь выложить по 2000 руб. за каждое помещение. Обсудить детали можно, позвонив по тел. 385–385

Для фотосессий в стиле «ретро» тюменские фотографы облюбовали интерьеры двух выставочных пространств: музей-усадьба Колокольниковых (46-27-67) и музея «Дом Машарова«(46-13-10). Фотограф, жених и невеста могут использовать пространство усадьбы Колокольниковых для фотосъемки за 500 руб., если захотят взять с собой оператора — придется «накинуть» еще 200 руб. Посещение этого музея гостями обойдется в стоимость обычных входных билетов — 50 руб. за каждого взрослого, 25 руб. — детям. О съемке в этом историческом особняке лучше договориться заранее. За возможность снимать свадебные фото и видео в музее «Дом Машарова» приготовьтесь выложить 1 тыс. руб. плюс стоимость входных билетов (по 50 руб. на человека).

Еще одно место, которое идеально дополняет роскошные свадебные платья — интерьеры Тюменского драматического театра. Конечно, если регистрация проходит здесь, сфотографироваться в роскошных холлах или на лестнице можно будет бесплатно, а что делать тем, кто регистрировался в другом месте? Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru свадебный администратор Наталья, стоимость такого удовольствия — 5 тыс. руб./час. Заявку необходимо подавать заранее (тел. 8-919-927-50-55), примерно за неделю.

Фотографироваться за столиком в кафе с симпатичным интерьером — свадебная классика. Как правило, заведения города идут на встречу молодоженам и пускают их на фотосессию бесплатно. Однако договориться заранее с администратором выбранного кафе все же не помешает. Отдельный разговор — уникальные заведения, привлекающие внимание большинства жителей города и потому редко пустующие. Например, ресторан «Мята», открывшийся не так давно на крыше бизнес-отеля «Евразия». Оригинальный интерьер и потрясающий панорамный вид на Тюмень так и просятся в свадебный альбом. За час съемки в ресторане «Мята» придется заплатить 3 тыс. руб.

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