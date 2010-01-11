Офисные гадания: ворожим по-современному

Пора веселых новогодних выходных закончилась, а желание повеселиться осталось. Отличный повод собраться с подругами — крещенские гадания! С Рождества до Крещения (7 — 19 января) нечистая сила гуляет по свету, и именно в эти дни гадание на судьбу считается наиболее точным.
Традиционные способы ворожбы известны. Литье воска, подслушивание, оклик прохожих — все это хорошо, но подходит в большей степени тем, кто обладает запасом свободного времени. Как же быть человеку, которого долг зовет на службу? К счастью, современная жизнь подбросила нам и современные способы гадания, использовать которые можно, не отходя от офисного места.
Оклик посетителей
Достойной заменой прогулкам по улице с ложкой в руках может стать чашка чая в родном кабинете. В любой офис, рано или поздно, но зайдет хоть один посетитель. У
Спроси у «аськи»
«Письма счастья», которые так раздражают в рабочее время, становятся спасением для занятых сотрудниц. Вам даже делать ничего не придется — один из десятков способов гаданий вас найдет самостоятельно. Обычно сердобольные подружки предлагают поделиться текстом гадания с несколькими персонами и прислать в ответ мужское имя. Дальше вариант развития событий различен: либо вы должны дождаться трех одинаковых имен, либо имя суженого будет пятым или седьмым. Тем, у кого друзья обладают незаурядной фантазией, зачастую трех имен ждать приходится очень долго…
Также узнать чувства вашего суженого можно, загадав число. Ключ к разгадке друзья присылают незамедлительно. Здесь также многое зависит от фантазии сочинителя.
Папка судьбы
Никогда электронная книга не заменит печатную! Будем свято придерживаться этого мнения и пробовать новые формы гаданий. Вместо фолиантов девицам предлагаем использовать ресурсы собственного компьютера. Принцип действия такой же, как с книгой. Загадайте вопрос, назовите число. Теперь откройте свою любимую папку на компьютере, с фотографиями, текстами или программами — не имеет значения. Главное — уметь потом растолковать значение выпавшего файла.
Песня жить помогает
Один из самых популярных способов ворожбы — вопрос к плееру или радиоприемнику. Действия все те же — задаете вопрос, включаете случайный выбор песни в плейлисте и ждете, что вам расскажет следующая песня. Либо ждете песен от радио. Не забудьте, что при гадании на любовь лучше выбрать соответствующую радиостанцию — с оптимистичными текстами.
Гадания
Метод для ленивых. Любая поисковая система за секунду выдаст вам тысячу предложений с гаданием
Форум — ответ на любой вопрос
На форуме Nashgorod.ru, как показала практика, можно не только задать вопрос письменно, но и узнать свою судьбу. Способ незамысловат, но требует некоторого терпения. Прежде всего, вам нужно, как всегда, сформулировать вопрос. Затем — кликнуть на профайл любого форумчанина. После этого в адресной строке меняете номер пользователя. После того, как, наконец, выпадет
Главное, что стоит соблюдать во время офисных гадания — это меры безопасности. Берегите монитор от чужих глаз, иначе в карьере может не повезти.
Надежда Корнеева