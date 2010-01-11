Офисные гадания: ворожим по-современному

На форуме Nashgorod.ru, как показала практика, можно не только задать вопрос письменно, но и узнать свою судьбу. Способ незамысловат, но требует некоторого терпения. Прежде всего, вам нужно, как всегда, сформулировать вопрос. Затем — кликнуть на профайл любого форумчанина. После этого в адресной строке меняете номер пользователя. После того, как, наконец, выпадет какая-нибудь кандидатура, ищите ответ на вопрос по последнему сообщению человека на форуме. Впрочем, выпавший ник, зачастую, говорит не меньше, чем сам текст.