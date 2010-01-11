nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Офисные гадания: ворожим по-современному

11 января 2010, 16:43
Традиционные способы ворожбы известны. Литье воска, подслушивание, оклик прохожих — все это хорошо, но подходит в большей степени тем, кто свободен во времени. Как же быть человеку, которого долг зовет на службу? К счастью, современная жизнь подбросила нам и современные способы гадания, использовать которые можно, не отходя от офисного места.
Сюжет
Отдых

Пора веселых новогодних выходных закончилась, а желание повеселиться осталось. Отличный повод собраться с подругами — крещенские гадания! С Рождества до Крещения (7 — 19 января) нечистая сила гуляет по свету, и именно в эти дни гадание на судьбу считается наиболее точным.

Традиционные способы ворожбы известны. Литье воска, подслушивание, оклик прохожих — все это хорошо, но подходит в большей степени тем, кто обладает запасом свободного времени. Как же быть человеку, которого долг зовет на службу? К счастью, современная жизнь подбросила нам и современные способы гадания, использовать которые можно, не отходя от офисного места.

Оклик посетителей

Достойной заменой прогулкам по улице с ложкой в руках может стать чашка чая в родном кабинете. В любой офис, рано или поздно, но зайдет хоть один посетитель. У него-то и узнаем имя суженого. Налейте чая покрепче, положите рядом плюшек и скажите: «Суженый-ряженый, приходи чай пить». У того, кто первый переступит через порог, и спрашивайте имя будущего благоверного.

Спроси у «аськи»

«Письма счастья», которые так раздражают в рабочее время, становятся спасением для занятых сотрудниц. Вам даже делать ничего не придется — один из десятков способов гаданий вас найдет самостоятельно. Обычно сердобольные подружки предлагают поделиться текстом гадания с несколькими персонами и прислать в ответ мужское имя. Дальше вариант развития событий различен: либо вы должны дождаться трех одинаковых имен, либо имя суженого будет пятым или седьмым. Тем, у кого друзья обладают незаурядной фантазией, зачастую трех имен ждать приходится очень долго…

Также узнать чувства вашего суженого можно, загадав число. Ключ к разгадке друзья присылают незамедлительно. Здесь также многое зависит от фантазии сочинителя. Кто-то ограничивается мнениями «любит, мечтает, страдает», а кто-то придумывает более разнообразные ответы: «хочет, но не может», «будете вместе через 20 лет».

Папка судьбы

Никогда электронная книга не заменит печатную! Будем свято придерживаться этого мнения и пробовать новые формы гаданий. Вместо фолиантов девицам предлагаем использовать ресурсы собственного компьютера. Принцип действия такой же, как с книгой. Загадайте вопрос, назовите число. Теперь откройте свою любимую папку на компьютере, с фотографиями, текстами или программами — не имеет значения. Главное — уметь потом растолковать значение выпавшего файла.

Песня жить помогает

Один из самых популярных способов ворожбы — вопрос к плееру или радиоприемнику. Действия все те же — задаете вопрос, включаете случайный выбор песни в плейлисте и ждете, что вам расскажет следующая песня. Либо ждете песен от радио. Не забудьте, что при гадании на любовь лучше выбрать соответствующую радиостанцию — с оптимистичными текстами.

Гадания он-лайн

Метод для ленивых. Любая поисковая система за секунду выдаст вам тысячу предложений с гаданием он-лайн. Причем, здесь имитируются практически все старинные способы — на кофейной гуще, по книге перемен или на картах — вам же нужно лишь сделать несколько кликов мышкой.

Форум — ответ на любой вопрос

На форуме Nashgorod.ru, как показала практика, можно не только задать вопрос письменно, но и узнать свою судьбу. Способ незамысловат, но требует некоторого терпения. Прежде всего, вам нужно, как всегда, сформулировать вопрос. Затем — кликнуть на профайл любого форумчанина. После этого в адресной строке меняете номер пользователя. После того, как, наконец, выпадет какая-нибудь кандидатура, ищите ответ на вопрос по последнему сообщению человека на форуме. Впрочем, выпавший ник, зачастую, говорит не меньше, чем сам текст.

Главное, что стоит соблюдать во время офисных гадания — это меры безопасности. Берегите монитор от чужих глаз, иначе в карьере может не повезти.

Надежда Корнеева

#Новости#Традиции#Отдых#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25