Zoom-Zoom Challenge прибыл в Тюмень

Уже не первый раз японская марка предоставляет автолюбителям возможность попробовать себя в роли гонщика и попытаться показать лучшее время прохождения трассы, чтобы в финале сразиться за главный приз — поездку на легендарную «Северную петлю» Нюрбургринга в Германию. В этом году с 15 августа по 20 сентября в 24 городах нашей страны усилиями 36 официальных дилеров Mazda будут проведены отборочные заезды, по результатам которых будут выявлены участники решающей гонке, которая состоится в начале октября на настоящей гоночной трассе «Мячково» в Подмосковье. Не осталась в стороне от этого грандиозного мероприятия и Тюмень, где Zoom-Zoom Challenge состоялся 12 сентября на автодроме в Метелево.
Субботним утром, после приветствия участников и вводного инструктажа, стартовали первые заезды. Под руководством профессиональных инструкторов академии водительского мастерства Mazda Sport Academy за руль новых трех белоснежных седанов и двух небесно-голубых хэтчбеков Mazda3 (двухлитровый двигатель, автоматическая коробка передач) сели простые водители, чтобы пройти по трассе два круга и постараться показать лучшее время.
«Мы подготовили для участников очень интересную трассу. Задача — пройти её за минимальное время, — говорит руководитель отдела продаж компании „Дина-Моторс“, Дмитрий Вълканов. — Выполнение заданных упражнений (змейки, „переставки“, длинного левого поворота), позволит в полной мере оценить динамику и отточенную управляемость новой Mazda3».
Пока пилоты состязались на треке, остальные гости Zoom-Zoom Challenge 2009 имели возможность поближе познакомиться с новым поколением Mazda3, а также опробовать на трассе для тест-драйва автомобили японской марки — Mazda2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-7 и Mazda CX-9. Для самых маленьких гостей была приготовлена игровая площадка, а также организовано катание на лошадях. В перерывах между заездами проводились конкурсы для участников и гостей, собравшихся радовали танцевальные коллективы и создатели граффити в стиле Mazda. Приверженцы активного образа жизни с удовольствием изучали работы фотовыставки экстремальной фотографии «Вертикальный мир» и принимали участие в работе тира. Но все же главным «блюдом» дня были заезды на время.
Солнечный, погожий день как нельзя лучше подходил для установления рекордов — первая группа пилотов показала достойные результаты, а лидерами в ней стали прошлогодние финалисты Zoom-Zoom Challenge. Но, тем не менее, опыт не помог им стать первыми в этом году. Лучшее время дня установил Дмитрий Шиляев, преодолевший трассу за 24:67 секунд! Этот результат обеспечил Дмитрию путевку в Москву, на финал, где ему предстоит отстаивать честь нашего региона и бороться за поездку на Nordschleife.