Zoom-Zoom Challenge прибыл в Тюмень

Уже не первый раз японская марка предоставляет автолюбителям возможность попробовать себя в роли гонщика и попытаться показать лучшее время прохождения трассы, чтобы в финале сразиться за главный приз — поездку на легендарную «Северную петлю» Нюрбургринга в Германию. В этом году с 15 августа по 20 сентября в 24 городах нашей страны усилиями 36 официальных дилеров Mazda будут проведены отборочные заезды, по результатам которых будут выявлены участники решающей гонке, которая состоится в начале октября на настоящей гоночной трассе «Мячково» в Подмосковье. Не осталась в стороне от этого грандиозного мероприятия и Тюмень, где Zoom-Zoom Challenge состоялся 12 сентября на автодроме в Метелево.