В медицине области произошел прорыв

Медицину высоких технологий в Тюменской области начали развивать пять лет назад. Ежегодно на оборудование для здравоохранения из бюджета выделяли по 800 млн. рублей. За это время в региональной медицине произошел настоящий прорыв. Высокотехнологичные операции проводят в 17 медицинских учреждениях. Корреспондент Nashgorod.ru побывал в четырех из них.
Вторая областная
В общем объеме высокотехнологичной помощи, оказываемой во второй областной больнице, почти 90% составляют травматология и ортопедия.
Благодаря внедрению высоких технологий медикам удается ставить на ноги и возвращать к нормальной жизни людей, которым ещё недавно неизбежно грозила инвалидность. За последние три года количество операций с применением современных технологий выросло в этой клинике вдвое. Но… почти 700 человек ждут своей очереди на протезирование. И ждать приходится по несколько лет.
— Это объяснимо, — говорит заведующий
Если раньше на эндопротезирование брали только людей трудоспособного возраста, то сейчас такие операции делают и пенсионерам. Большинство операций проводится бесплатно — по полисам обязательного медицинского страхования. Стоимость, к примеру, протезирования тазобедренного сустава — 200 тысяч рублей.
Почти все оборудование в больнице — импортное. Доля отечественного — 15%. Отечественные технологии пока уступают зарубежным. Зато наши эскулапы от своих зарубежных коллег не отстают. В центре работают 47 врачей. Двое из них — доктора медицинских наук, пять кандидатов наук, 20 — врачи высшей категории.
Противотуберкулезный диспансер
Число больных открытыми формами туберкулеза в области стало понемногу сокращаться. Но
Основными распространителями палочки Коха являются мигранты и освобожденные из мест лишения свободы. Формально первые должны выдворяться из страны, а вторые — направляться на лечение. Но фактически ни то, ни другое не исполняется.
Областная Дума в прошлом году приняла решение частично финансировать исправительные учреждения, чтобы хоть немного улучшить условия пребывания заключенных. Но это — капля в море. По мнению парламентариев, чтобы исправить положение, необходимо решать проблему на законодательном уровне. Пока же в колониях и тюрьмах остро не хватает как лекарств, так и медперсонала.
Осложняет ситуацию и то, что далеко не все больные хотят лечиться. Многие туберкулезники ведут асоциальный образ жизни — в больницу их палкой не загонишь. А принудительное лечение в нашей стране не практикуется. Даже если больной представляет угрозу для окружающих. И это тоже тема для законодателей.
Для пациентов — лечение бесплатное. Хотя годовой курс обходится в 1 млн. рублей. Тюменский тубдиспансер — единственный в УрФО — попал в международную программу «Зеленый свет», по которой в область поступают дорогостоящие лекарства.
Впервые за много лет коллектив диспансера не испытывает кадрового голода.
— Потому что для работы созданы все условия, — говорит Инна Куликова.
Онкодиспансер
Ежегодно здесь проходят лечение около 10 тысяч жителей юга Тюменской области и северных автономий. Главное условие излечения — выявление заболевания на ранней стадии. Врачи имеют для этого все необходимое оборудование. Успешно внедряются новации.
Главный врач Андрей Синяков провел депутатов по территории диспансера и продемонстрировал, как на практике используются современные диагностические и лечебные аппараты.
За пять лет отремонтировали почти все отделения, кроме поликлиники. Она расположена на первом этаже старой «хрущевки» и представляет собой весьма мрачное зрелище.
Но врачи смотрят в будущее с оптимизмом — на территории больничного комплекса построен новый корпус, где разместятся многие кабинеты поликлиники и часть стационара. Введение его в строй станет для персонала, по словам главврача, настоящим праздником.
В ближайшие годы планируется кардинально улучшить лечебную базу онкодиспансера — готова
Областная клиническая больница
Здание областной клинической больницы — более 50 тысяч квадратных метров. Широкие светлые коридоры, просторные палаты, евроремонт, аппаратура, о которой сами врачи рассказывают с восторгом.
Одно из ведущих направлений — кардиология. На лечение к нашим врачам приезжают не только со всего УрФО, но и из соседних регионов, из Казахстана и Чечни. Причина — не только оборудование, которым могут похвастаться разве что столицы, но и кадры. Тюменские кардиохирурги оперируют на равных с зарубежными коллегами.
А вот с реаниматологами и анестезиологами дело обстоит хуже — врачей не хватает.
Практически все операции здесь — плановые. Всем пациентам оказывается своевременная помощь. Очередь существует только на артокорпонарное шунтирование.
Повысился уровень урологической помощи. В год делают по 330–350 операций на почках. Раньше лечение получали вдвое меньше пациентов.
Особое место в структуре больницы занимает центр медицины катастроф. На вооружении у медиков — несколько реанимобилей с уникальным оборудованием, в том числе для транспортировки новорожденных с первых часов рождения, с искусственной вентиляцией легких, а также вертолет.
За год обращаются в центр медицины катастроф более трех тысяч человек с наиболее сложными случаями. В 30 процентах случаев врачи выезжают для оказания помощи на место. Около тысячи больных в год транспортируется в больницу из отдаленных районов.
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Вероника Ильина