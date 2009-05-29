В медицине области произошел прорыв

Одно из ведущих направлений — кардиология. На лечение к нашим врачам приезжают не только со всего УрФО, но и из соседних регионов, из Казахстана и Чечни. Причина — не только оборудование, которым могут похвастаться разве что столицы, но и кадры. Тюменские кардиохирурги оперируют на равных с зарубежными коллегами.