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В Москве вручены премии «Культурное наследие»

30 апреля 2009, 09:20
В среду, 29 апреля, в столице были награждены лауреаты IV премии «Культурное наследие». В 2009 году её присуждали за сохранение, популяризацию и возрождение памятников гражданского и культового зодчества России. Призовой фонд составил около полутора миллионов рублей.

В числе лауреатов премии оказались Вера Викулова, директор музейного центра «Дом Гоголя» (номинация «Владелец»), настоятель храма Вознесения Господня у Никитских ворот протоиерей Владимир Диваков (номинация «Подвижник»), директор благотворительного фонда «Коломенский кремль» Ольга Милославская (номинация «Благотворитель»). Последняя в 2007 году уже удостаивалась премии «Культурное наследие» в номинации «Владелец».

Также премию получили сотрудники музея-заповедника «Болдино», восстановившие усадьбу Пушкиных Львовка (Нижегородская область) и создавшие в ней музей, преподаватели московской гимназии 1514, организовавшие работы по восстановлению фресок в Ферапонтовом монастыре (Вологодская область). Награда в номинации «Общественное признание» была вручена Юрию Михайлову, создавшему в Тверской области центр культуры и искусства «Дача «Чайка».

Премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году фондом «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ.

#Новости#Искусство#Москва#Ксения#Культура
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