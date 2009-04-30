В Москве вручены премии «Культурное наследие»

В среду, 29 апреля, в столице были награждены лауреаты IV премии «Культурное наследие». В 2009 году её присуждали за сохранение, популяризацию и возрождение памятников гражданского и культового зодчества России. Призовой фонд составил около полутора миллионов рублей.