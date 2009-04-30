В Москве вручены премии «Культурное наследие»

В числе лауреатов премии оказались Вера Викулова, директор музейного центра «Дом Гоголя» (номинация «Владелец»), настоятель храма Вознесения Господня у Никитских ворот протоиерей Владимир Диваков (номинация «Подвижник»), директор благотворительного фонда «Коломенский кремль» Ольга Милославская (номинация «Благотворитель»). Последняя в 2007 году уже удостаивалась премии «Культурное наследие» в номинации «Владелец».
Также премию получили сотрудники
Премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году фондом «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ.