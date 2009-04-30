Россия и НАТО возобновили прерванные контакты

Военные учения стран альянса в Грузии запланированы на период с 6 мая по 1 июня. НАТО утверждает, что учения будут проводиться без применения оружия и военной техники. В России называют этот шаг провокацией. После того как с осуждением выступил президент РФ Дмитрий Медведев, о своем отказе участвовать в учениях объявили Латвия, Эстония, Казахстан и Сербия.