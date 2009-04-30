Россия и НАТО возобновили прерванные контакты

Двусторонние контакты были заморожены восемь месяцев назад по инициативе России, которая обвинила НАТО в поддержке нападения Грузии на Южную Осетию. Со своей стороны альянс посчитал чрезмерными принятые Москвой меры по защите российских граждан в Южной Осетии.
Проходящая в Брюсселе встреча является подготовительным этапом перед заседанием Совета Россия — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое запланировано на 19 мая.
Предваряя возобновление двусторонних контактов, генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер подчеркнул, что Россия является важным игроком, «с которым западный военный альянс должен вместе работать в решении глобальных проблем безопасности», передает корреспондент агентства «Интерфакс» в Брюсселе.
Несмотря на возобновление политических контактов между Россией и НАТО, двусторонние отношения ещё не вышли на прежний уровень. Как ранее заявил Рогозин, если альянс не отменит свои учения в Грузии, то будет отменена намеченная на 7 мая встреча начальников генеральных штабов Россия и НАТО.
Военные учения стран альянса в Грузии запланированы на период с 6 мая по 1 июня. НАТО утверждает, что учения будут проводиться без применения оружия и военной техники. В России называют этот шаг провокацией. После того как с осуждением выступил президент РФ Дмитрий Медведев, о своем отказе участвовать в учениях объявили Латвия, Эстония, Казахстан и Сербия.