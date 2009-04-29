В Тюмени ссора двух узбеков закончилась убийством

Следствием установлено, что Ахмаджонов, имеющий троих несовершеннолетних детей, и его приятель приехали в Россию на заработки. Зарегистрировавшись на территории Свердловской области, гастарбайтеры приехали в Тюмень, где стали работать на стройке, проживая в дачном кооперативе «Электрон» на 9-м километре Велижанского тракта.