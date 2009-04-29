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В Тюмени ссора двух узбеков закончилась убийством

29 апреля 2009, 11:25
Следственным отделом по Центральному округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 34-летний Анвар Ахмаджонов, обвиняемый в убийстве.
Сюжет
Тюмень

Следствием установлено, что Ахмаджонов, имеющий троих несовершеннолетних детей, и его приятель приехали в Россию на заработки. Зарегистрировавшись на территории Свердловской области, гастарбайтеры приехали в Тюмень, где стали работать на стройке, проживая в дачном кооперативе «Электрон» на 9-м километре Велижанского тракта.

В ночь на 19 апреля 2009 года иностранцы решали, каким образом они потратят заработанные деньги. Не придя к обоюдному согласию, Ахмаджонов схватил нож и нанёс им удар в грудь своей жертвы.

Некоторое время потерпевший оставался жив, смог добраться до дома сторожа и попросил вызвать «скорую помощь», после чего скончался.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила дорожку следов крови, ведущую к дому, где проживали гастарбайтеры.

В тот же день Ахмаджонов был задержан и по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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