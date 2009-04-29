В Тюмени ссора двух узбеков закончилась убийством

Следствием установлено, что Ахмаджонов, имеющий троих несовершеннолетних детей, и его приятель приехали в Россию на заработки. Зарегистрировавшись на территории Свердловской области, гастарбайтеры приехали в Тюмень, где стали работать на стройке, проживая в дачном кооперативе «Электрон» на
В ночь на 19 апреля 2009 года иностранцы решали, каким образом они потратят заработанные деньги. Не придя к обоюдному согласию, Ахмаджонов схватил нож и нанёс им удар в грудь своей жертвы.
Некоторое время потерпевший оставался жив, смог добраться до дома сторожа и попросил вызвать «скорую помощь», после чего скончался.
Прибывшая на место происшествия
В тот же день Ахмаджонов был задержан и по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в