Тюменские школьники прошли «сквозь тернии к звёздам»

Участникам предоставлялась возможность блеснуть своими как интеллектуальными, так и физическими качествами. Маршрут проходил по семи корпусам ТюмГУ, в каждом из которых команды должны были ответить на 5 вопросов. Естественно, перед соревнующимися ставились вопросы по различным предметам, как то: Русский язык, Литература, Математика, Информатика, Физика, Химия, Биология, География, Информатика, Обществознание, История, Иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский язык). Пройти по всем этапам необходимо было за неполных два часа. Победителей ожидали ценные призы.