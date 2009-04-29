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Тюменские школьники прошли «сквозь тернии к звёздам»

29 апреля 2009, 11:51
26 апреля в Тюменском государственном университете прошла интеллектуальная игра среди выпускников школ и ССУЗов под названием «Сквозь тернии к звёздам». В состязании приняли участие 22 команды, как из Тюмени, так и из близлежащих районов Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Участникам предоставлялась возможность блеснуть своими как интеллектуальными, так и физическими качествами. Маршрут проходил по семи корпусам ТюмГУ, в каждом из которых команды должны были ответить на 5 вопросов. Естественно, перед соревнующимися ставились вопросы по различным предметам, как то: Русский язык, Литература, Математика, Информатика, Физика, Химия, Биология, География, Информатика, Обществознание, История, Иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский язык). Пройти по всем этапам необходимо было за неполных два часа. Победителей ожидали ценные призы.

Помимо мотивировочных целей перед организаторами игры стояло развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности среди будущих абитуриентов, а так же профессиональная ориентация и помощь в выборе дальнейшего места обучения. Подготовка к игре подразумевала изучение истории Тюменского государственного университета, а в ходе самой игры участники знакомились с преподавательским составом и прикасались к студенческой — пусть и воскресной — жизни.

Несмотря на капризы погоды, все участники команд с достоинством прошли всю дистанцию, и пока оргкомитет подводил итоги соревнования и подсчитывал балы, на сцене перед крыльцом корпуса № 1 был проведён концерт из нескольких танцевальных и вокальных номеров. После чего состоялось награждение победителей.

Первое место заняла команда Гимназии ТГУ «Ноосфера», на серебро вышла команда Гимназии № 1 «С.О.Р.», третье почётное место осталось за Школой «40 «Оксфордские чайники». Каждый член команды был награждён ценными призами. За второе и третье место ребята получили MP-3 плееры. Команде победителей были вручены сертификаты на приобретение ноутбуков. Награждение завершилось под гимн ТюмГУ, сообщает отдел информации университета.

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