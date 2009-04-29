Предварительные итоги отопительного сезона подведены в Тюмени

Поток жалоб в городскую администрацию на деятельность компаний не снижается.
Заместитель директора департамента ЖКХ Алексей Рассолов доложил, что с октября 2008 года зафиксировано значительное снижение количества повреждений на тепловых сетях города Тюмени. Это объясняется тем, что при запуске систем теплоснабжения (сентябрь 2008 г.) была проведена масштабная работа по выявлению и устранению максимального количества слабых мест на наружных тепловых сетях в период положительных температур наружного воздуха. Благодаря этим мероприятиям удалось значительно снизить количество повреждений в зимний период.
Чтобы улучшить качество теплоснабжения в районах, испытывающих дефицит, специалистами Тюменских тепловых сетей проводились мероприятия по выявлению «перегревов» в домах и регулировке параметров теплоснабжения по ответвлениям. В конечном итоге в ходе отопительного периода удалось улучшить качество теплоснабжения в Затюменской части города.
На сегодняшний день активно ведется подготовительная работа к ремонтной кампании 2009 года.
Разработаны и утверждены планы капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Всем руководителям, была поставлена задача максимально увязать все планы ремонтов с периодом проведения опрессовочных работ на тепловых сетях, графиками других профилактических мероприятий. Эти меры направлены на минимизацию сроков отключения коммунальных услуг у населения в период осуществления ремонтных работ.
Как сообщили Nashgorod.ru в
Параллельно с этим будет производиться реконструкция и капитальный ремонт участков магистральных тепловых сетей. В 2009 году запланировано проведение работ на 10 участках общей протяженностью 12,7 км. Финансирование — за счет средств
В соответствии с данным графиком сформированы графики проведения
Кроме того, за счет бюджетных средств на модернизацию инженерных сетей (общая сумма 127 678,9 тыс. руб.) планируется выполнить реконструкцию 5 ЦТП, одной котельной и двух участков тепловых сетей в соответствии с переходящими муниципальными контрактами 2008 года.
«Работы, проводимые на объектах