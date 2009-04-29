Предварительные итоги отопительного сезона подведены в Тюмени

Заместитель директора департамента ЖКХ Алексей Рассолов доложил, что с октября 2008 года зафиксировано значительное снижение количества повреждений на тепловых сетях города Тюмени. Это объясняется тем, что при запуске систем теплоснабжения (сентябрь 2008 г.) была проведена масштабная работа по выявлению и устранению максимального количества слабых мест на наружных тепловых сетях в период положительных температур наружного воздуха. Благодаря этим мероприятиям удалось значительно снизить количество повреждений в зимний период.