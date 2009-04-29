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Предварительные итоги отопительного сезона подведены в Тюмени

29 апреля 2009, 14:12
На отраслевом совещании с управляющими компаниями и ТСЖ глава администрации города Тюмени Евгений Куйвашев подчеркнул, что управляющие компании должны быть внимательны к обращениям горожан.
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Тюмень

Поток жалоб в городскую администрацию на деятельность компаний не снижается.

Заместитель директора департамента ЖКХ Алексей Рассолов доложил, что с октября 2008 года зафиксировано значительное снижение количества повреждений на тепловых сетях города Тюмени. Это объясняется тем, что при запуске систем теплоснабжения (сентябрь 2008 г.) была проведена масштабная работа по выявлению и устранению максимального количества слабых мест на наружных тепловых сетях в период положительных температур наружного воздуха. Благодаря этим мероприятиям удалось значительно снизить количество повреждений в зимний период.

Чтобы улучшить качество теплоснабжения в районах, испытывающих дефицит, специалистами Тюменских тепловых сетей проводились мероприятия по выявлению «перегревов» в домах и регулировке параметров теплоснабжения по ответвлениям. В конечном итоге в ходе отопительного периода удалось улучшить качество теплоснабжения в Затюменской части города.

На сегодняшний день активно ведется подготовительная работа к ремонтной кампании 2009 года.

Разработаны и утверждены планы капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Всем руководителям, была поставлена задача максимально увязать все планы ремонтов с периодом проведения опрессовочных работ на тепловых сетях, графиками других профилактических мероприятий. Эти меры направлены на минимизацию сроков отключения коммунальных услуг у населения в период осуществления ремонтных работ.

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе главы администрации, все городские сети разбиты на 9 опрессовочных участков. Средняя продолжительность проведения опрессовочных работ составляет 14 дней. Период проведения работ с 18 мая по 31 августа 2009 года.

Параллельно с этим будет производиться реконструкция и капитальный ремонт участков магистральных тепловых сетей. В 2009 году запланировано проведение работ на 10 участках общей протяженностью 12,7 км. Финансирование — за счет средств ОАО «УТСК».

В соответствии с данным графиком сформированы графики проведения ремонтно-профилактических работ на распределительных тепловых сетях (436,9 км), муниципальных и ведомственных котельных (36 и 13 соответственно).

Кроме того, за счет бюджетных средств на модернизацию инженерных сетей (общая сумма 127 678,9 тыс. руб.) планируется выполнить реконструкцию 5 ЦТП, одной котельной и двух участков тепловых сетей в соответствии с переходящими муниципальными контрактами 2008 года.

«Работы, проводимые на объектах водопроводно-канализационного хозяйства и электросетевого комплекса, минимально связаны с отключением коммунальных услуг у населения города», — подчеркнул Рассолов.

#Новости#Теплоэнергия#Тюмень#ЖКХ#Ксения#Общество
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