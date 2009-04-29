Половина россиян начали экономить на еде

При этом 63 процента не изменили своего отношения к работе — они трудятся так же, как и раньше. 17 процентов стали работать напряженнее, а 12 процентов, наоборот, с меньшим усердием. Однако количество россиян, не заметивших изменения отношения к себе со стороны руководства снизилось за месяц с 81 до 68 процентов.