Половина россиян начали экономить на еде

На покупке одежды и обуви экономят 44 процента человек, а на отдыхе и отпуске — 29 процентов. Лишь 12 процентов респондентов не экономят вообще ни на чем.
В целом, отмечается в исследовании социологов, уровень беспокойства по поводу кризиса снизился. Кризис в той или иной степени тревожит 82 процента респондентов. Однако за месяц доля тех, кто сильно обеспокоен ситуацией в экономике, снизилась с 51 до 43 процентов. Каждого десятого эти проблемы не беспокоят.
Тема безработицы стала несколько менее острой. Доля респондентов, считающих, что в случае увольнения найти равноценную работу им будет чрезвычайно сложно, снизилось с 30 до 26 процентов по сравнению с аналогичным опросом месячной давности. Число тех, кто активно обсуждает ситуацию с безработицей, упала с 66 до 62 процентов.
По сравнению с прошлым годом жители России предъявляют значительно меньше требований к трудоустройству. Число тех, кто согласен на работу без официального оформления выросло с 18 до 27 процентов. С 7–8 до 20 процентов подскочила доля тех, кто готов иметь непостоянные заработки. 18 процентов согласны на более низкую зарплату.
При этом 63 процента не изменили своего отношения к работе — они трудятся так же, как и раньше. 17 процентов стали работать напряженнее, а 12 процентов, наоборот, с меньшим усердием. Однако количество россиян, не заметивших изменения отношения к себе со стороны руководства снизилось за месяц с 81 до 68 процентов.