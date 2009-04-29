General Electric разработала гигантский оптический диск

Как следует из сообщения компании, читается и пишется новый микро-голографический носитель почти также, как и существующие на сегодня Blu-ray накопители или обычные DVD. Но это лишь с точки зрения конечного пользователя. Внутри этих носителей и их проигрывателей совершенно новая технология, ключевое отличие которое кроется в том, что при записи данных используется не только вся поверхность, но и весь объем (толщина) носителя. Таким образом, в GE говорят о создании первого в мире промышленного образца трехмерной записи данных.