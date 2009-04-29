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General Electric разработала гигантский оптический диск

29 апреля 2009, 11:55
В исследовательских лабораторию компании General Electric разработана новая технология оптического хранения данных, сообщает CyberSecurity.ru.

Ученым GE удалось создать новый диск, использующий для хранения данных технологию микро-голографии. Емкость нового носителя достигает 500 гигабайт, что в 10 раз превышает емкость дисков формата Blu-ray и в 100 раз емкость обычных DVD.

«Даже в современных оценках, наша разработка многократно превосходит конкурентов по соотношению стоимости носителя и его объема. День, когда вы сможете сохранить всю вашу коллекцию HD-фильмов всего на одном диске, гораздо ближе, чем вы думаете», — говорит Брайен Лоуренс, руководитель проекта GE Holographic Storage.

По его словам, голографические диски открывают путь к такому явлению как трехмерные HD-фильмы.

Как следует из сообщения компании, читается и пишется новый микро-голографический носитель почти также, как и существующие на сегодня Blu-ray накопители или обычные DVD. Но это лишь с точки зрения конечного пользователя. Внутри этих носителей и их проигрывателей совершенно новая технология, ключевое отличие которое кроется в том, что при записи данных используется не только вся поверхность, но и весь объем (толщина) носителя. Таким образом, в GE говорят о создании первого в мире промышленного образца трехмерной записи данных.

«Голограммы в дисках представлены трехмерными слоями, хранящими биты информации. Каждый такой слой можно многократно записать и прочитать с помощью соответствующего лазерного луча в проигрывателе, — говорят в General Electric. — Хотя технология голографического хранения представляет собой технологический прорыв в хранении данных, аппаратные решения для новых дисков внешне и по габаритам могут быть очень похожи на существующие дисковые домашние и компьютерные проигрыватели».

Разработчики говорят, что на втором этапе можно будет создать и 1-терабайтные диски, а затем и 2-терабайтные, ведь фактически объем хранимых данных ограничен лишь толщиной самого носителя — чем он толще, тем больше слоев данных на него можно записать. При нынешнем развитии технологий, толщина одного слоя составляет около 1 микрона, в будущем разработчики обещают создать ещё более тонкие слои.

В GE говорят, что работали над новой технологией более 6 лет, но каких-то конкретных данных по появлению новых носителей или по ценам на них в компании пока не предоставляют. Однако известно, что вначале компания намерена выпустить профессиональную линейку оборудования для нового формата, затем потребительскую.

#Новости#Технологии#Таня
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