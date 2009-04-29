General Electric разработала гигантский оптический диск

Ученым GE удалось создать новый диск, использующий для хранения данных технологию
«Даже в современных оценках, наша разработка многократно превосходит конкурентов по соотношению стоимости носителя и его объема. День, когда вы сможете сохранить всю вашу коллекцию
По его словам, голографические диски открывают путь к такому явлению как трехмерные
Как следует из сообщения компании, читается и пишется новый
«Голограммы в дисках представлены трехмерными слоями, хранящими биты информации. Каждый такой слой можно многократно записать и прочитать с помощью соответствующего лазерного луча в проигрывателе, — говорят в General Electric. — Хотя технология голографического хранения представляет собой технологический прорыв в хранении данных, аппаратные решения для новых дисков внешне и по габаритам могут быть очень похожи на существующие дисковые домашние и компьютерные проигрыватели».
Разработчики говорят, что на втором этапе можно будет создать и
В GE говорят, что работали над новой технологией более 6 лет, но