Египетские мумии месяц «проживут» в Тюмени

Выставка полностью воссоздает ритуал мумифицирования, суд Асириса, пирамиду Тутанхамона. Имеет место романтическая история песка «Счастье», привезенного из Египта (к песку можно даже прикоснуться — зарядиться энергией любви). Посетители узнают, что не только в Древнем Египте проводился обряд мумифицирования — мумия из Палермо «живое» тому подтверждение. Желающие смогут так же посмотреть видеофильм, поведающий о тайне захоронений. Над реализацией этого проекта работали 3,5 года ученые из Санкт-Петербурга .