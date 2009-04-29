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Египетские мумии месяц «проживут» в Тюмени

29 апреля 2009, 10:52
Выставка египетских мумий «Путешествие в вечность» открылась в Тюменском музее изобразительных искусств.
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Тюмень

Каждый экспонат является копией древнейшей мумии Каирского музея и существует в единственном экземпляре.

Выставка полностью воссоздает ритуал мумифицирования, суд Асириса, пирамиду Тутанхамона. Имеет место романтическая история песка «Счастье», привезенного из Египта (к песку можно даже прикоснуться — зарядиться энергией любви). Посетители узнают, что не только в Древнем Египте проводился обряд мумифицирования — мумия из Палермо «живое» тому подтверждение. Желающие смогут так же посмотреть видеофильм, поведающий о тайне захоронений. Над реализацией этого проекта работали 3,5 года ученые из Санкт-Петербурга.

Экспозиция уже побывала в Екатеринбурге, Ижевске, Ростове-на-Дону. Выставка проходит с 25 апреля по 31 мая. Стоимость билета 100–170 рублей.

#Новости#Музеи#Тюмень#Таня#Культура
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