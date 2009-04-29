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Дмитрий Медведев утвердил обновленный бюджет-2009

29 апреля 2009, 18:08
Президент России Дмитрий Медведев 29 апреля одобрил обновленный бюджет на 2009 год. Таким образом, главный финансовый документ страны прошел все необходимые инстанции и может вступить в силу. Впервые за последние годы расходы страны намного превысят её доходы.

Дефицит будет покрываться за счет Резервного фонда.

Напомним, что Совет Федерации одобрил бюджет 22 апреля. До этого он прошел три чтения в Госдуме, причем второе и третье чтения состоялись в один день — 15 апреля. Если в Совете Федерации бюджет почти не вызывал споров и нареканий, то в Госдуме он принимался в основном силами «Единой России».

Главный финансовый документ страны был одобрен в сжатые сроки — бюджет был внесен в Госдуму правительством в самом конце марта. Необходимость пересмотра бюджета была вызвана тем, что осенью 2008 года был принят абсолютно нереализуемый бюджет. Он верстался исходя из того, что цены на нефть составят 95 долларов за баррель. Новый бюджет сверстан из расчета в 41 доллар за баррель.

По данным бюджета, ВВП страны в 2009 году упадет на 2,2 процента, инфляция составит около 13 процентов. Доходы страны при этом чуть-чуть превысят 6,7 триллиона рублей, а расходы немного не дотянут до 9,7 триллиона рублей. В первом варианте бюджета предполагалось, что доходы страны вырастут до 10,9 триллиона рублей, а расходы составят около девяти триллионов.

Правительству пришлось увеличить расходы в условиях спада в экономике из-за антикризисной программы. Без её учета расходы страны сократились бы почти на триллион рублей.

Ранее сообщалось, что прогнозы, исходя из которых верстался бюджет, оказались невыполнимыми. Так, в Минэкономразвития в апреле предположили, что спад ВВП составит 6–7,4 процента. За первый квартал экономика обвалилась на 9,5 процента.

22 апреля Международный валютный фонд заявил, что больше всего от кризиса пострадали бывшие советские республики, в том числе и Россия. Из-за кризиса в России резко сократились доходы от экспорта сырья. Кроме того, осложнения у банков заморозили кредитный рынок, а многие предприятия столкнулись со снижением спроса на их продукцию.

В ближайшее время правительству предстоит работа над бюджетом 2010 года. Уже известно, что он также будет дефицитным.

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