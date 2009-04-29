Дмитрий Медведев утвердил обновленный бюджет-2009

Главный финансовый документ страны был одобрен в сжатые сроки — бюджет был внесен в Госдуму правительством в самом конце марта. Необходимость пересмотра бюджета была вызвана тем, что осенью 2008 года был принят абсолютно нереализуемый бюджет. Он верстался исходя из того, что цены на нефть составят 95 долларов за баррель. Новый бюджет сверстан из расчета в 41 доллар за баррель.