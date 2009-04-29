Дмитрий Медведев утвердил обновленный бюджет-2009

Дефицит будет покрываться за счет Резервного фонда.
Напомним, что Совет Федерации одобрил бюджет 22 апреля. До этого он прошел три чтения в Госдуме, причем второе и третье чтения состоялись в один день — 15 апреля. Если в Совете Федерации бюджет почти не вызывал споров и нареканий, то в Госдуме он принимался в основном силами «Единой России».
Главный финансовый документ страны был одобрен в сжатые сроки — бюджет был внесен в Госдуму правительством в самом конце марта. Необходимость пересмотра бюджета была вызвана тем, что осенью 2008 года был принят абсолютно нереализуемый бюджет. Он верстался исходя из того, что цены на нефть составят 95 долларов за баррель. Новый бюджет сверстан из расчета в 41 доллар за баррель.
По данным бюджета, ВВП страны в 2009 году упадет на 2,2 процента, инфляция составит около 13 процентов. Доходы страны при этом
Правительству пришлось увеличить расходы в условиях спада в экономике
Ранее сообщалось, что прогнозы, исходя из которых верстался бюджет, оказались невыполнимыми. Так, в Минэкономразвития в апреле предположили, что спад ВВП составит 6–7,4 процента. За первый квартал экономика обвалилась на 9,5 процента.
22 апреля Международный валютный фонд заявил, что больше всего от кризиса пострадали бывшие советские республики, в том числе и Россия.
В ближайшее время правительству предстоит работа над бюджетом 2010 года. Уже известно, что он также будет дефицитным.