Автоинспекторам запретят требовать лишние документы при регистрации машин

Речь идет о случаях, когда водители, имеющие категорию B, привлекались к административной ответственности за управление автомобилем соответствующей категории с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышала 750 кг, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышала 3,5 т, а в водительском удостоверении отсутствовала категория Е. В связи с этим департаментом было подготовлено и направлено на места указание с разъяснением данного вопроса. «Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, то общая масса состава транспортных средств не имеет значения — в любом случае, водители, имеющие соответствующую категорию (B, C или D), могут управлять ими беспрепятственно», — пояснили в департаменте.