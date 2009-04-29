nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автоинспекторам запретят требовать лишние документы при регистрации машин

29 апреля 2009, 13:29
Департамент обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России направил в субъекты РФ указание с требованием принимать меры дисциплинарной ответственности к сотрудникам ГИБДД, которые требуют у водителей лишние документы при регистрации транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе департамента, по каждому такому факту должны проводиться служебные проверки.

В департаменте сообщили, что указание связано с участившимися жалобами на незаконные требования сотрудников подразделений ГИБДД о предоставлении при регистрации автомобилей, выдаче и замене водительских удостоверений, проведении государственного технического осмотра «различного рода справок и документов, удостоверяющих отсутствие задолженности и полноту уплаты транспортного налога, коммунальных и других муниципальных платежей, штрафов за административные правонарушения и т. п.».

Кроме того, в департаменте подчеркнули, что в последнее время участились обращения граждан о неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом транспортных средств (автомобилем с прицепом).

Речь идет о случаях, когда водители, имеющие категорию B, привлекались к административной ответственности за управление автомобилем соответствующей категории с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышала 750 кг, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышала 3,5 т, а в водительском удостоверении отсутствовала категория Е. В связи с этим департаментом было подготовлено и направлено на места указание с разъяснением данного вопроса. «Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, то общая масса состава транспортных средств не имеет значения — в любом случае, водители, имеющие соответствующую категорию (B, C или D), могут управлять ими беспрепятственно», — пояснили в департаменте.

#Новости#Россия#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25