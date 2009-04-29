29 апреля — Международный день танца

Международный день танца отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета», сообщает calend.ru.
Жан Жорж Новер (
Новер разработал принципы героического балета и
В этот день весь танцующий мир будет отмечать свой профессиональный праздник — театры оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты.