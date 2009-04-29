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29 апреля — Международный день танца

29 апреля 2009, 08:55
Международный день танца отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Международный день танца отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета», сообщает calend.ru.

Жан Жорж Новер (29.4.172719.10.1810) — французский балетмейстер, ученик балетмейстера Л. Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне.

Новер разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новер обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

В этот день весь танцующий мир будет отмечать свой профессиональный праздник — театры оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты.

#Новости#Праздники#Танцы#Ксения#Общество
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