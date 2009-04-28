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В Тюмень прибыла частица святых мощей Великой княгини Елизаветы Федоровны

28 апреля 2009, 14:17
26 апреля в 16.30 из Екатеринбургской епархии в Тюмень прибыла частица святых мощей святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Сюжет
Тюмень

Святые мощи пробудут в Тюмени до 7 мая в Свято-Троицком мужском монастыре. Все желающие могут свободно посетить святыню. Перед мощами преподобномученицы Елизаветы Федоровны во время пребывания её в Тюмени будут регулярно служиться акафисты и молебны.

Далее святые мощи будут доставлены в Ишим, Ялуторовск, Тобольск, Ханты-Мансийск и Нижневартовск, сообщает Русская неделя. Ru.

Напомним, что Елизавета Федоровна — дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV, сестра императрицы Александры Федоровны, жена московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. После убийства мужа эсерами, Елизавета Федоровна полностью посвятила себя христианскому подвижничеству. Отказавшись от какой-либо светской жизни, Елизавета Федоровна основала в Москве женский монастырь, получивший наименование Марфо—Мариинской обители. Многие из монахинь обители в годы начавшейся мировой войны стали сестрами милосердия. В апреле 1918 году вдова Сергея Александровича была арестована большевистскими властями и выслана на Урал. Находясь в заключении в Алапаевске, в 60 верстах от Екатеринбурга, вместе с ещё несколькими Романовыми, она поддерживала всех своей глубокой и искренней верой. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года они были расстреляны и сброшены, многие ещё живыми, на дно старой шахты в окрестностях Алапаевска. Ныне Елизавета Федоровна канонизирована русской православной церковью.

#Новости#Тюмень#Религия#Таня#Культура
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