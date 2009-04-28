В Тюмень прибыла частица святых мощей Великой княгини Елизаветы Федоровны

Напомним, что Елизавета Федоровна — дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV, сестра императрицы Александры Федоровны, жена московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. После убийства мужа эсерами, Елизавета Федоровна полностью посвятила себя христианскому подвижничеству. Отказавшись от какой-либо светской жизни, Елизавета Федоровна основала в Москве женский монастырь, получивший наименование Марфо—Мариинской обители. Многие из монахинь обители в годы начавшейся мировой войны стали сестрами милосердия. В апреле 1918 году вдова Сергея Александровича была арестована большевистскими властями и выслана на Урал. Находясь в заключении в Алапаевске, в 60 верстах от Екатеринбурга, вместе с ещё несколькими Романовыми, она поддерживала всех своей глубокой и искренней верой. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года они были расстреляны и сброшены, многие ещё живыми, на дно старой шахты в окрестностях Алапаевска. Ныне Елизавета Федоровна канонизирована русской православной церковью.