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В Россию привезли дешевый десктоп размером с книгу

28 апреля 2009, 15:36
Компания Acer представила в России первый в мире компьютер, построенный на платформе Nvidia Ion — десктоп Aspire Revo. Он был показан на совместной пресс-конференции компаний Acer, Nvidia и «Бука».

По своим размерам этот настольный компьютер сопоставим с книгой в твердой обложке.

Revo почти не шумит и не греется. С помощью специального аксессуара, входящего в комплект поставки, его можно закрепить на задней панели телевизора или монитора.

В российских магазинах Acer Aspire Revo появится к середине мая. Минимальная стоимость этого компьютера составит 11,5 тысяч рублей, максимальная — 19 тысяч рублей. В комплект поставки Revo в максимальной комплектации входит беспроводной контроллер с датчиком движения и несколько игр.

Внутри Aspire Revo установлен 1,6-гигагерцевый процессор Intel Atom. Максимальный объем оперативной памяти этого компьютера равен четырем гигабайтам. В зависимости от комплектации, для хранения данных в Aspire Revo может быть использован либо винчестер емкостью до 160 гигабайт, либо твердотельный накопитель.

На корпусе Acer Aspire Revo находятся разъемы HDMI, VGA, Ethernet и шесть портов USB. Также в компьютере есть модуль Wi-Fi. В качестве операционной системы на этот ПК предустановлена Windows Vista Home Premium, либо ОС на базе ядра Linux, в зависимости от комплектации.

Благодаря встроенной видеосистеме платформы Ion, десктоп Acer Aspire Revo может работать с HD-видео с разрешением 1080р. Кроме того, на нем можно запускать игры, требующие поддержки DirectX 10, например, Spore, Call of Duty 4 и Sim City 5.

Платформа Nvidia Ion была представлена в декабре 2008 года. Её встроенная видеосистема GeForce 9400M в несколько раз превосходит по производительности аналогичные решения компании Intel. Последняя раскритиковала Ion, подчеркнув, что в этой платформе нет ничего нового и она потребляет много энергии.

#Новости#Россия#Компьютеры#Таня#Общество
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