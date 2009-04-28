В Россию привезли дешевый десктоп размером с книгу

По своим размерам этот настольный компьютер сопоставим с книгой в твердой обложке.
Revo почти не шумит и не греется. С помощью специального аксессуара, входящего в комплект поставки, его можно закрепить на задней панели телевизора или монитора.
В российских магазинах Acer Aspire Revo появится к середине мая. Минимальная стоимость этого компьютера составит 11,5 тысяч рублей, максимальная — 19 тысяч рублей. В комплект поставки Revo в максимальной комплектации входит беспроводной контроллер с датчиком движения и несколько игр.
Внутри Aspire Revo установлен 1,
На корпусе Acer Aspire Revo находятся разъемы HDMI, VGA, Ethernet и шесть портов USB. Также в компьютере есть модуль
Благодаря встроенной видеосистеме платформы Ion, десктоп Acer Aspire Revo может работать с
Платформа Nvidia Ion была представлена в декабре 2008 года. Её встроенная видеосистема GeForce 9400M в несколько раз превосходит по производительности аналогичные решения компании Intel. Последняя раскритиковала Ion, подчеркнув, что в этой платформе нет ничего нового и она потребляет много энергии.