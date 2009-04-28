В Россию привезли дешевый десктоп размером с книгу

Платформа Nvidia Ion была представлена в декабре 2008 года. Её встроенная видеосистема GeForce 9400M в несколько раз превосходит по производительности аналогичные решения компании Intel. Последняя раскритиковала Ion, подчеркнув, что в этой платформе нет ничего нового и она потребляет много энергии.