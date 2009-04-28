Умерла выдающаяся российская балерина Екатерина Максимова

Ещё в училище начал складываться дуэт Максимовой с её будущим мужем Владимиром Васильевым, впоследствии признанный эталонным артистическим дуэтом. Ещё на предпоследнем курсе училища 16-летняя Максимова со своим одноклассником и партнером Владимиром Васильевым выступили в ученическом спектакле на сцене Большого театра в балете «Щелкунчик» П. И. Чайковского . С тех пор подавляющее большинство спектаклей, в том числе все 30 лет общей работы в Большом театре (с 1958 по 1988 гг.), они танцевали вместе. Мировая критика назвала их «золотой парой балета ХХ века», «совершенным дуэтом, равного которому ХХ век ещё не родил».