Умерла выдающаяся российская балерина Екатерина Максимова

Выдающаяся российская балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова умерла сегодня ночью в Москве на
Обладательница многих почетных званий и премий в области хореографии, существовавших в мире, с блеском исполнявшая все ведущие партии мирового балетного репертуара и десятки партий, созданных специально для нее современными хореографами, Максимова вошла в историю русской и мировой культуры также как создательница оригинального жанра телевизионного
Максимова родилась в Москве 1 февраля 1939 года. В 1958 году она закончила Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), где училась у прославленной балерины и педагога Елизаветы Гердт, и была принята в балетную труппу Большого театра.
Уже на следующий год Максимова получила главную партию — Катерины в балете «Каменный цветок» — и приняла участие в первых гастролях Большого балета в США, где не только не потерялась на фоне ведущих артистов труппы, но и получила собственную восторженную прессу.
В 1960 году, готовя партию Жизели, начала репетировать под руководством великой Галины Улановой.
Ещё в училище начал складываться дуэт Максимовой с её будущим мужем Владимиром Васильевым, впоследствии признанный эталонным артистическим дуэтом. Ещё на предпоследнем курсе училища
«Дитя Большого театра» (точнее «бэби» — так прозвали Максимову на все тех же американских гастролях), сохранив свою лучезарность, так выгодно отличавшую «максимовскую» исполнительскую манеру, со временем выросло в балерину, равно виртуозно владевшую и техникой балета, и актерской палитрой, на которой были представлены все возможные краски: лирические, комические и трагические.
В 1965 году Екатерина Максимова неожиданно для всех блистательно выступает в бравурной партии Китри в балете
Она стала первой исполнительницей партий Фригии в балете «Спартак», Маши в «Щелкунчике» и принцессы Авроры в «Спящей красавице».
Максимова всегда обладала большим сценическим обаянием, филигранной отточенностью и чистотой танца, грацией и изяществом пластики. Это и определило широкий диапазон её творчества, пишет сайт Культу.ру.
Она танцевала на лучших сценах мира: трагическую Юлию из «Ромео и Юлии» Мориса Бежара и жестокую Розу в «Голубом ангеле» Ролана Пети, Татьяну из «Онегина» Кранко и Ромолу из балета Менегатти «Нижинский» (театр «
Максимова всегда считала, что «неважно, где танцевать, — важно танцевать». Поэтому не ждала самых выгодных предложений и не требовала наилучших условий — когда возникли проблемы с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем и Максимовой перестали давать спектакли, она с большим интересом стала работать в московском театре «Классический балет», сниматься в фильмах, выступать на концертах, гастролировать. Всегда работала там, где предлагали, главное — чтобы роли, спектакли увлекали её.
Для Максимовой и их дуэта с Васильевым создавали свои шедевры такие мэтры российской и мировой хореографии, как Юрий Григорович, Касьян Голейзовский, Морис Бежар, Джон Кранко, Ролан Пети и многие другие. О них снимали фильмы и писали монографии.
В последние годы Екатерина Максимова занималась педагогический деятельностью. Васильев
О творческой судьбе Екатерины Максимовой снят докментальный фильм «Фуэте длиною в жизнь».