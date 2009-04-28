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Умерла выдающаяся российская балерина Екатерина Максимова

28 апреля 2009, 17:13
Выдающаяся российская балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова умерла сегодня ночью в Москве на 71-м году жизни.

Выдающаяся российская балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова умерла сегодня ночью в Москве на 71-м году жизни, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на дирекцию Большого театра, где прошла вся творческая жизнь знаменитой танцовщицы, выступавшей на сцене ГАБТа в дуэте с супругом Владимиром Васильевым.

Обладательница многих почетных званий и премий в области хореографии, существовавших в мире, с блеском исполнявшая все ведущие партии мирового балетного репертуара и десятки партий, созданных специально для нее современными хореографами, Максимова вошла в историю русской и мировой культуры также как создательница оригинального жанра телевизионного фильма-балета. Известны такие её фильмы-балеты, как «Галатея», «Петер», «Чаплиниана», «Анюта», созданные в 70-80-х годах прошлого века.

Максимова родилась в Москве 1 февраля 1939 года. В 1958 году она закончила Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), где училась у прославленной балерины и педагога Елизаветы Гердт, и была принята в балетную труппу Большого театра.

Уже на следующий год Максимова получила главную партию — Катерины в балете «Каменный цветок» — и приняла участие в первых гастролях Большого балета в США, где не только не потерялась на фоне ведущих артистов труппы, но и получила собственную восторженную прессу.

В 1960 году, готовя партию Жизели, начала репетировать под руководством великой Галины Улановой.

Ещё в училище начал складываться дуэт Максимовой с её будущим мужем Владимиром Васильевым, впоследствии признанный эталонным артистическим дуэтом. Ещё на предпоследнем курсе училища 16-летняя Максимова со своим одноклассником и партнером Владимиром Васильевым выступили в ученическом спектакле на сцене Большого театра в балете «Щелкунчик» П. И. Чайковского. С тех пор подавляющее большинство спектаклей, в том числе все 30 лет общей работы в Большом театре (с 1958 по 1988 гг.), они танцевали вместе. Мировая критика назвала их «золотой парой балета ХХ века», «совершенным дуэтом, равного которому ХХ век ещё не родил».

«Дитя Большого театра» (точнее «бэби» — так прозвали Максимову на все тех же американских гастролях), сохранив свою лучезарность, так выгодно отличавшую «максимовскую» исполнительскую манеру, со временем выросло в балерину, равно виртуозно владевшую и техникой балета, и актерской палитрой, на которой были представлены все возможные краски: лирические, комические и трагические.

В 1965 году Екатерина Максимова неожиданно для всех блистательно выступает в бравурной партии Китри в балете Л. Ф. Минкуса «Дон Кихот». Это становится настоящим событием — виртуозное мастерство Максимовой, яркая комедийность до сих пор остаются непревзойденным эталоном исполнения этой роли.

Она стала первой исполнительницей партий Фригии в балете «Спартак», Маши в «Щелкунчике» и принцессы Авроры в «Спящей красавице».

Максимова всегда обладала большим сценическим обаянием, филигранной отточенностью и чистотой танца, грацией и изяществом пластики. Это и определило широкий диапазон её творчества, пишет сайт Культу.ру.

Она танцевала на лучших сценах мира: трагическую Юлию из «Ромео и Юлии» Мориса Бежара и жестокую Розу в «Голубом ангеле» Ролана Пети, Татьяну из «Онегина» Кранко и Ромолу из балета Менегатти «Нижинский» (театр «Сан-Карло»).

Максимова всегда считала, что «неважно, где танцевать, — важно танцевать». Поэтому не ждала самых выгодных предложений и не требовала наилучших условий — когда возникли проблемы с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем и Максимовой перестали давать спектакли, она с большим интересом стала работать в московском театре «Классический балет», сниматься в фильмах, выступать на концертах, гастролировать. Всегда работала там, где предлагали, главное — чтобы роли, спектакли увлекали её.

Для Максимовой и их дуэта с Васильевым создавали свои шедевры такие мэтры российской и мировой хореографии, как Юрий Григорович, Касьян Голейзовский, Морис Бежар, Джон Кранко, Ролан Пети и многие другие. О них снимали фильмы и писали монографии.

В последние годы Екатерина Максимова занималась педагогический деятельностью. Васильев по-прежнему занят работой хореографа и режиссера-постановщика. Все свои балеты для сцены и все свои кино- и телефильмы он всегда делал для своей партнерши и жены.

О творческой судьбе Екатерины Максимовой снят докментальный фильм «Фуэте длиною в жизнь».

#Новости#Балет#Россия#Таня#Культура
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