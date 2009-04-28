Тюменцев захватит страсть балета «Спартак»

Версия либретто и хореографии балета акцентирована на героической истории вожака легендарного восстания рабов. «Спартак» Касаткиной и Василёва — это, безусловно, классический балет, но по-настоящему современный. Постановщики хотели передать стиль, настроение, а также трагическую и чувственную атмосферу эпохи блистательного упадка Рима. Премьера балета в 2002 году вызвала бурную реакцию критики, которая бушевала так же яростно, как и зал по окончанию спектакля.