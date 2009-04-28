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Тюменцев захватит страсть балета «Спартак»

28 апреля 2009, 15:13
19 мая в 19.00 на сцене Тюменской филармонии Государственный академический Театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представляет балет А.Хачатуряна «Спартак».
Сюжет
Тюмень

Балет в двух действиях, одиннадцати картинах.

Либретто по историческим материалам, мотивам романа Р. Джованьоли и собственным фантазиям Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.

Версия либретто и хореографии балета акцентирована на героической истории вожака легендарного восстания рабов. «Спартак» Касаткиной и Василёва — это, безусловно, классический балет, но по-настоящему современный. Постановщики хотели передать стиль, настроение, а также трагическую и чувственную атмосферу эпохи блистательного упадка Рима. Премьера балета в 2002 году вызвала бурную реакцию критики, которая бушевала так же яростно, как и зал по окончанию спектакля.

«Спартак» Касаткиной и Василёва — это 300 потрясающих своей роскошью костюмов Елизаветы Дворкиной, 6 тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили (народный художник СССР, Лауреат Государственных премий СССР), игровое оружие, изготовленное на ювелирной фабрике. Приемам настоящего римского боя артистов обучал профессиональный каскадер, вице-президент Федерации вольного боя, вице-президент Федерации «Русского боя», генерал-майор, князь Александр Малышев.

И весь этот страстный мир сопровождается и неумолимо подчиняется великой музыке Арама Хачатуряна. Впервые в постановке «Спартака» использована музыка, хоть и написанная композитором для этого балета, но никогда ранее не включавшаяся в спектакли другими хореографами. Партитура этих фрагментов эксклюзивно предоставлена Касаткиной и Василёву наследниками композитора.

В результате получилось увлекательное, яркое зрелище, вполне в римских традициях.

Продолжительность спектакля — 2 часа.

#Новости#Балет#Тюмень#Таня#Культура
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