Тюменцев захватит страсть балета «Спартак»

Балет в двух действиях, одиннадцати картинах.
Либретто по историческим материалам, мотивам романа Р. Джованьоли и собственным фантазиям Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.
Версия либретто и хореографии балета акцентирована на героической истории вожака легендарного восстания рабов. «Спартак» Касаткиной и Василёва — это, безусловно, классический балет, но
«Спартак» Касаткиной и Василёва — это 300 потрясающих своей роскошью костюмов Елизаветы Дворкиной, 6 тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили (народный художник СССР, Лауреат Государственных премий СССР), игровое оружие, изготовленное на ювелирной фабрике. Приемам настоящего римского боя артистов обучал профессиональный каскадер,
И весь этот страстный мир сопровождается и неумолимо подчиняется великой музыке Арама Хачатуряна. Впервые в постановке «Спартака» использована музыка, хоть и написанная композитором для этого балета, но никогда ранее не включавшаяся в спектакли другими хореографами. Партитура этих фрагментов эксклюзивно предоставлена Касаткиной и Василёву наследниками композитора.
В результате получилось увлекательное, яркое зрелище, вполне в римских традициях.
Продолжительность спектакля — 2 часа.