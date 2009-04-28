Тюменские новоселы могут остаться без тепла

На особом контроле строительные компании, занимающимся возведением жилых домов. Их долг перед УТСК составляет 45 млн. рублей. От недобросовестности строителей могут пострадать рядовые
«Компании застройщики документально являются промышленными потребителями. Поэтому при накоплении долга мы имеем полное право их отключить в установленном порядке. По факту же получается, что в домах, официально не переданных в эксплуатацию, уже могут проживать люди», — комментирует ситуацию заместитель директора Тюменских тепловых сетей
Если одним грозит отключение, то другим — накопление долгов. Некоторые застройщики сдают дом, но не уведомляют об этом коммунальные службы, и новоселам не выставляются счета. Формально тепло продолжает отпускаться застройщику, а фактически им пользуется уже население. Управляющие компании в свою очередь встают перед проблемой выставления квитанций за коммунальные услуги. Однако с первого дня регистрации собственности ответственность за оплату коммунальных услуг переходит на непосредственных потребителей.
Всем дебиторам отправляются претензии с требованием оплатить долг и предупреждением о праве компании обратиться в суд или произвести отключение, где это позволено законодательством. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, компания продолжает практику подписания дополнительных соглашений о реструктуризации долга.
Через месяц Уральская теплосетевая компания начнет работу по подготовке теплосетевого комплекса города к новому отопительному сезону. Объем финансирования, а значит полнота ремонта, зависят, в том числе, и от ответственного отношения потребителей к оплате счетов за тепло. Своевременная оплата за потребленные услуги — залог надежной работы теплосетевой системы города в ОЗП.