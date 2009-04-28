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Тюменские новоселы могут остаться без тепла

28 апреля 2009, 10:09
Служба сбыта Тюменских тепловых сетей ОАО «УТСК» продолжает работу с потребителями — должниками. Суммарный долг тюменцев на 24 апреля 2009 года — 538 млн. руб., в том числе просроченная задолженность (более 2-х месяцев) — 183 млн. руб.
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Тюмень

На особом контроле строительные компании, занимающимся возведением жилых домов. Их долг перед УТСК составляет 45 млн. рублей. От недобросовестности строителей могут пострадать рядовые граждане-новоселы.

«Компании застройщики документально являются промышленными потребителями. Поэтому при накоплении долга мы имеем полное право их отключить в установленном порядке. По факту же получается, что в домах, официально не переданных в эксплуатацию, уже могут проживать люди», — комментирует ситуацию заместитель директора Тюменских тепловых сетей ОАО «УТСК» по сбыту Наталья Фишман.

Если одним грозит отключение, то другим — накопление долгов. Некоторые застройщики сдают дом, но не уведомляют об этом коммунальные службы, и новоселам не выставляются счета. Формально тепло продолжает отпускаться застройщику, а фактически им пользуется уже население. Управляющие компании в свою очередь встают перед проблемой выставления квитанций за коммунальные услуги. Однако с первого дня регистрации собственности ответственность за оплату коммунальных услуг переходит на непосредственных потребителей.

По-прежнему остаются проблемы с получением платежей от ТСЖ и управляющих компаний. При этом, часто проблема кроется не в безответственности жителей домов, а в нецелевом использовании средств руководством этих организаций. С такими управляющими копаниями и ТСЖ служба сбыта работает через прокуратуру и суд при поддержке Департамента ЖКП Администрации Тюмени.

Всем дебиторам отправляются претензии с требованием оплатить долг и предупреждением о праве компании обратиться в суд или произвести отключение, где это позволено законодательством. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, компания продолжает практику подписания дополнительных соглашений о реструктуризации долга.

Через месяц Уральская теплосетевая компания начнет работу по подготовке теплосетевого комплекса города к новому отопительному сезону. Объем финансирования, а значит полнота ремонта, зависят, в том числе, и от ответственного отношения потребителей к оплате счетов за тепло. Своевременная оплата за потребленные услуги — залог надежной работы теплосетевой системы города в ОЗП.

#Новости#Теплоэнергия#Тюмень#Ксения#Общество
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