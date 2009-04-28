Тюменские новоселы могут остаться без тепла

Если одним грозит отключение, то другим — накопление долгов. Некоторые застройщики сдают дом, но не уведомляют об этом коммунальные службы, и новоселам не выставляются счета. Формально тепло продолжает отпускаться застройщику, а фактически им пользуется уже население. Управляющие компании в свою очередь встают перед проблемой выставления квитанций за коммунальные услуги. Однако с первого дня регистрации собственности ответственность за оплату коммунальных услуг переходит на непосредственных потребителей.