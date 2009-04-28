Соперник сборной России по хоккею согласился на поражение

Россия и Швейцария на первом этапе чемпионата мира, который проходит в Швейцарии, выступают в группе B. После двух туров лидером группы с шестью очками является сборная России. В активе швейцарцев пять очков. Матч Россия — Швейцария начнется 28 апреля в 18:15 по московскому времени. Транслировать эту встречу будет телеканал «Спорт».