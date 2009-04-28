Соперник сборной России по хоккею согласился на поражение

По словам Крюгера, матч с россиянами будет для его команды «тренировкой повышенной сложности», а очки швейцарцы планируют набирать в других встречах. При этом тренер отметил, что у его подопечных есть возможность проиграть в достойной борьбе.
По словам Крюгера, сборная России является сильнейшей командой мира. Наставник швейцарцев рассказал, что наблюдал за тренировками российской сборной и сделал вывод, что все игроки россиян нацелены на золотые медали. Крюгер отметил, что тренер сборной России Вячеслав Быков никогда не дает своим подопечным расслабиться, в том числе в матчах со слабыми командами.
Крюгер пообещал, что в игре с россиянами сборная Швейцарии будет придерживаться оборонительной тактики. По словам тренера, швейцарцы будут жестко играть в защите и «висеть на плечах» у российских форвардов.
Россия и Швейцария на первом этапе чемпионата мира, который проходит в Швейцарии, выступают в группе B. После двух туров лидером группы с шестью очками является сборная России. В активе швейцарцев пять очков. Матч Россия — Швейцария начнется 28 апреля в 18:15 по московскому времени. Транслировать эту встречу будет телеканал «Спорт».