Сегодня Радоница. Не забудьте помянуть усопших близких

9 день от Пасхи — родительский день, принято посещать кладбище и поминать умерших родственников.
Напомним, что первоначально Радоницы (радоницы, тризны) — имена божеств, олицетворяющих почитание усопших, хранительниц душ умерших людей. Радоницам и их подопечным приносили жертвы из обильных пиршеств и возлияний на погребальных курганах, чтобы ещё не отлетевшая душа покойного могла насладиться зрелищем того уважения, которое ей оказывают живые. Постепенно слово «тризна» стало обозначать поминки, а «радоница» — весеннее поминовение усопших. Именно весеннее, потому что живые особенно старались задобрить покойников в пору расцвета природы, окончательного отступления зимы, поры мертвого сна всей земли.
Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза, и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», — пишет святитель Иоанн Златоуст.