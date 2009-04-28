Путин заметил снижение темпов роста безработицы в России

Еженедельный прирост безработных, цитирует агентство слова Путина, в январе—феврале 2009 года составлял 9 процентов, а в марте—апреле значительно снизился и стабилизировался на уровне 1,6 процента в неделю. «Рано делать окончательные выводы, — подчеркнул премьер-министр , — но анализ динамики роста безработицы показывает, что ситуация очень медленно, но выравнивается».