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Путин заметил снижение темпов роста безработицы в России

28 апреля 2009, 09:19
Премьер-министр России Владимир Путин считает, что рост безработицы в стране замедляется. Такое заявление, сообщает Reuters, премьер сделал в понедельник, 27 апреля, открывая заседание правительства.
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Путин

Еженедельный прирост безработных, цитирует агентство слова Путина, в январе—феврале 2009 года составлял 9 процентов, а в марте—апреле значительно снизился и стабилизировался на уровне 1,6 процента в неделю. «Рано делать окончательные выводы, — подчеркнул премьер-министр, — но анализ динамики роста безработицы показывает, что ситуация очень медленно, но выравнивается».

Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова также в понедельник заявила, что её ведомство не ожидает в ближайшее время «всплеска общей реальной безработицы» в России.

Голикова заявила, что, по прогнозу Минздравсоцразвития, среднегодовая общая безработица в России в 2009 году составит 7,8 миллиона человек. Ранее Минздравсоцразвития прогнозировало, что общая безработица составит около семи миллионов человек к концу 2009 года.

Регистрируемая безработица, по прогнозам Минздравсоцразвития, не превысит в 2009 году 2,8 миллиона человек. При этом Голикова отметила, что в последнее время темпы прироста регистрируемой безработицы серьезно сократились.

23 апреля Росстат, оценивающий уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ), отличающейся от используемой Минздравсоцразвития, заявил, что в марте 2009 года число безработных в России достигло отметки в 7,5 миллиона человек.

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