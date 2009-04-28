Общественные столовые Тюмени стали посещать и вполне благополучные люди

Контингент здесь сформирован давно, но в последнее время среди посетителей стали появляться вполне благополучные люди.
Как рассказала председатель Р
В маленьком вагончике кипит большая работа. Первое блюдо в сегодняшнем меню
Повар Надежда Нохрина гооврит, что зачастую приходится и доваривать, и дожаривать. В запасе всегда есть соленое сало — как сухой паек, так что голодными точно не уйдет никто.
Всех вагончик вместить не может. Здесь два стола на 16 мест. Придумали пропускную систему — все терпеливо ждут. Переступить через себя и пойти за бесплатным обедом многих заставляет кризис. Но о том, что сюда их привело, не каждый готов делиться.
В Тюмени это единственная благотворительная столовая. Таких общепитов, но с господдержкой, должно быть больше — уверены наши соседи из Челябинска. Там бесплатные столовые открыты в каждом районе мегаполиса. За последние три месяца в Челябинске накормили почти 100 тысяч человек. И в необходимости подобных заведений там не сомневаются.