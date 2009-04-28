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Общественные столовые Тюмени стали посещать и вполне благополучные люди

28 апреля 2009, 10:34
Кушать подано. Сегодня в Тюмени бесплатными обедами желающих кормят только в одной столовой — при Вознесенско-Георгиевском храме.
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Тюмень

Контингент здесь сформирован давно, но в последнее время среди посетителей стали появляться вполне благополучные люди.

Как рассказала председатель РОО «Будущее начинается сейчас» Галина Паршуткина, в последнее время контингент их посетителей помолодел. Сейчас стали приходить люди до 30 лет, люди рабочей специальности, сторожа, охранники, предпенсионного возраста, большая часть — это мужчины.

В маленьком вагончике кипит большая работа. Первое блюдо в сегодняшнем меню суп-лапша. Сколько сюда придет человек — никто не знает, это может быть и двести и триста человек. Но все равно, еды должно хватить на всех. Суп разойдется за час. Повар уже готовится ко второй партии. 100 литров лапши, килограммы пюре, выпечка, компот. И этого, порой не хватает.

Повар Надежда Нохрина гооврит, что зачастую приходится и доваривать, и дожаривать. В запасе всегда есть соленое сало — как сухой паек, так что голодными точно не уйдет никто.

Всех вагончик вместить не может. Здесь два стола на 16 мест. Придумали пропускную систему — все терпеливо ждут. Переступить через себя и пойти за бесплатным обедом многих заставляет кризис. Но о том, что сюда их привело, не каждый готов делиться.

В Тюмени это единственная благотворительная столовая. Таких общепитов, но с господдержкой, должно быть больше — уверены наши соседи из Челябинска. Там бесплатные столовые открыты в каждом районе мегаполиса. За последние три месяца в Челябинске накормили почти 100 тысяч человек. И в необходимости подобных заведений там не сомневаются.

#Новости#Еда#Тюмень#Ксения#Общество
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