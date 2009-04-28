Общественные столовые Тюмени стали посещать и вполне благополучные люди

В маленьком вагончике кипит большая работа. Первое блюдо в сегодняшнем меню суп-лапша . Сколько сюда придет человек — никто не знает, это может быть и двести и триста человек. Но все равно, еды должно хватить на всех. Суп разойдется за час. Повар уже готовится ко второй партии. 100 литров лапши, килограммы пюре, выпечка, компот. И этого, порой не хватает.