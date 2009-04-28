Найден самый удаленный объект во Вселенной

При помощи орбитального телескопа Swift астрономы обнаружили GRB с красным смещением 8,2. Это означает, что данный взрыв произошел 13,1 миллиарда лет назад, то есть тогда, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Спектральный анализ вспышки для определения смещения был проведен телескопами на Гавайских островах.