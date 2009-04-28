Найден самый удаленный объект во Вселенной

Об этом сообщает New Scientist.
Для измерения расстояния до удаленных объектов Вселенной астрономы используют так называемое красное смещение. Данное явление является результатом расширения пространства, которое приводит к сдвигу спектров излучения объектов в сторону красного цвета. Чем дальше свету добираться до Земли — тем более сдвинутым оказывается спектр.
При помощи орбитального телескопа Swift астрономы обнаружили GRB с красным смещением 8,2. Это означает, что данный взрыв произошел 13,1 миллиарда лет назад, то есть тогда, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Спектральный анализ вспышки для определения смещения был проведен телескопами на Гавайских островах.
По словам исследователей, новый объект является самым удаленным из известных на сегодняшний день. Предыдущий рекордсмен из класса
Ученые надеются, что новое открытие поможет в изучении так называемой эпохи реионизации. Это время, когда стали появляться первые звезды, которые своим излучением ионизировали нейтральный водород, заполнявший молодую Вселенную.
Согласно современным представлениям, вспышки