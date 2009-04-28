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Найден самый удаленный объект во Вселенной

28 апреля 2009, 13:17
Астрономы обнаружили самый удаленный из известных на настоящий момент объектов во Вселенной. Им оказались останки взрыва GRB 090423 (вероятно черная дыра), который привел к возникновению вспышки гамма-излучения (gamma-ray burst — GRB).

Об этом сообщает New Scientist.

Для измерения расстояния до удаленных объектов Вселенной астрономы используют так называемое красное смещение. Данное явление является результатом расширения пространства, которое приводит к сдвигу спектров излучения объектов в сторону красного цвета. Чем дальше свету добираться до Земли — тем более сдвинутым оказывается спектр.

При помощи орбитального телескопа Swift астрономы обнаружили GRB с красным смещением 8,2. Это означает, что данный взрыв произошел 13,1 миллиарда лет назад, то есть тогда, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Спектральный анализ вспышки для определения смещения был проведен телескопами на Гавайских островах.

По словам исследователей, новый объект является самым удаленным из известных на сегодняшний день. Предыдущий рекордсмен из класса гамма-вспышек имел смещение 6,7, а самая далекая из известных галактик — 6,96. При этом астрофизики отмечают, что ранее появлялись сообщения об обнаружении галактик со смещением 9 или 10, однако эти данные не были подтверждены независимыми наблюдениями.

Ученые надеются, что новое открытие поможет в изучении так называемой эпохи реионизации. Это время, когда стали появляться первые звезды, которые своим излучением ионизировали нейтральный водород, заполнявший молодую Вселенную.

Согласно современным представлениям, вспышки гамма-излучения возникают, когда гравитационный коллапс массивной звезды, у которой выгорело «топливо», приводит к выбросу так называемых джетов. Эти струи материи, движущиеся с высокой скоростью, и являются источниками гамма-лучей. При этом в результате коллапса формируется черная дыра.

#Новости#Космос#Таня#Общество
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