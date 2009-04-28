Ко Дню Победы особые спортсмены Тюмени устроят пробег

6 мая в 14:30 в парке школы № 8 (ул. Рижская, 71) состоится легкоатлетический пробег с участием детей и подростков с ограниченными физическими возможностями, посвященный Дню Победы. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей и подростков к активному отдыху.

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