Ко Дню Победы особые спортсмены Тюмени устроят пробег

6 мая в 14:30 в парке школы № 8 (ул. Рижская, 71) состоится легкоатлетический пробег с участием детей и подростков с ограниченными физическими возможностями, посвященный Дню Победы. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей и подростков к активному отдыху.
К участию допускаются дети с ограниченными физическими возможностями, начиная от 2002 года рождения, имеющие справку о допуске к пробегу, заверенную врачом.
В программе мероприятия:
• 14:30 — парад участников, приветствие, поздравление ветеранов;
• 14:40 — пробег участников;
• 15:30 — награждение.
Заявки принимаются до 5 мая включительно по адресу: ул. 50 лет Октября, 66. Всю интересующую информацию можно получить по телефону
Все участники пробега получат подарки.
Мероприятие проводится реабилитационным центром «НЕГЕ» при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.