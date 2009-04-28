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Ко Дню Победы особые спортсмены Тюмени устроят пробег

28 апреля 2009, 14:11
6 мая в 14:30 в парке школы № 8 (ул. Рижская, 71) состоится легкоатлетический пробег с участием детей и подростков с ограниченными физическими возможностями, посвященный Дню Победы. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей и подростков к активному отдыху.
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Тюмень

6 мая в 14:30 в парке школы № 8 (ул. Рижская, 71) состоится легкоатлетический пробег с участием детей и подростков с ограниченными физическими возможностями, посвященный Дню Победы. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей и подростков к активному отдыху.

К участию допускаются дети с ограниченными физическими возможностями, начиная от 2002 года рождения, имеющие справку о допуске к пробегу, заверенную врачом.

В программе мероприятия:

&bull; 14:30 — парад участников, приветствие, поздравление ветеранов;

&bull; 14:40 — пробег участников;

&bull; 15:30 — награждение.

Заявки принимаются до 5 мая включительно по адресу: ул. 50 лет Октября, 66. Всю интересующую информацию можно получить по телефону 41-02-82.

Все участники пробега получат подарки.

Мероприятие проводится реабилитационным центром «НЕГЕ» при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

#Новости#Тюмень#Спорт#Инвалиды#Ксения#Общество
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