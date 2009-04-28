Из-за свиного гриппа восстановление экономики снова под вопросом

Министр труда Мексики Хавьер Лосано сказал, что его страна пока не планирует закрывать предприятия на карантин, чтобы остановить распространение вируса, который уже унес жизни более полутора сотен человек. «Экономическая деятельность должна продолжаться», — сказал он.
Рынки нервничают. Нефть подешевела ещё на один процент, опустившись ниже 50 долларов за баррель,
Большинство азиатских фондовых рынков отступило на негативную территорию, а иена достигла семинедельного максимума к евро и месячного — к доллару, поскольку инвесторы сокращают позиции по рискованным валютам.
Акции фармацевтических компаний
Вспышка свиного гриппа в Мексике произошла как раз в тот момент, когда регуляторы всего мира начали говорить о начале восстановления экономики после многих месяцев спада. Теперь восстановление снова под сомнением, отмечает агентство.
Всемирный банк оценил пандемию в 3 трлн. долларов
По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2008 году, пандемия гриппа может стоить 3 трлн. долларов и привести к снижению мирового ВВП почти на 5%.
Эпидемия атипичной пневмонии, которая подорвала торговлю и путешествия и сократила число рабочих мест в 2003 году, стоила
Администрация США заявила, что пока слишком рано прогнозировать влияние свиного гриппа на экономику, но представители министерства финансов наблюдают за ситуацией.
Глава Международного валютного фонда Доминик
Опрос аналитиков, проведенный Reuters в Европе и США
«Финансовая и макроэкономическая стабильность пока не достигнута, и у нас недостаточно оснований для продолжительного восстановления», — сказала Лена Комилева из Tullett Prebon.