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Из-за свиного гриппа восстановление экономики снова под вопросом

28 апреля 2009, 17:31
Растущий риск того, что пандемия свиного гриппа может уничтожить хрупкие признаки восстановления экономики заставил встревоженных инвесторов искать «тихую гавань» для активов.

Министр труда Мексики Хавьер Лосано сказал, что его страна пока не планирует закрывать предприятия на карантин, чтобы остановить распространение вируса, который уже унес жизни более полутора сотен человек. «Экономическая деятельность должна продолжаться», — сказал он.

Рынки нервничают. Нефть подешевела ещё на один процент, опустившись ниже 50 долларов за баррель, из-за беспокойства о том, что пандемия нанесет ущерб и без того пострадавшей мировой экономике и положит конец путешествиям по воздуху.

Большинство азиатских фондовых рынков отступило на негативную территорию, а иена достигла семинедельного максимума к евро и месячного — к доллару, поскольку инвесторы сокращают позиции по рискованным валютам.

Акции фармацевтических компаний по-прежнему растут, а котировки авиалиний снова снизились.

Вспышка свиного гриппа в Мексике произошла как раз в тот момент, когда регуляторы всего мира начали говорить о начале восстановления экономики после многих месяцев спада. Теперь восстановление снова под сомнением, отмечает агентство.

Всемирный банк оценил пандемию в 3 трлн. долларов

По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2008 году, пандемия гриппа может стоить 3 трлн. долларов и привести к снижению мирового ВВП почти на 5%.

Эпидемия атипичной пневмонии, которая подорвала торговлю и путешествия и сократила число рабочих мест в 2003 году, стоила азиатско-тихоокеанскому региону около 40 млрд. долларов. Она продлилась шесть месяцев и унесла жизни 775 человек из 8 тысяч заболевших в 25 странах.

Администрация США заявила, что пока слишком рано прогнозировать влияние свиного гриппа на экономику, но представители министерства финансов наблюдают за ситуацией.

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан сказал телеканалу CNBC, что не ожидает восстановления экономики ранее 2010 года, вне зависимости от влияния вируса.

Опрос аналитиков, проведенный Reuters в Европе и США 21—27 апреля, показал, что незначительное большинство аналитиков считают, что «дно» мировой рецессии ещё не достигнуто. Большинство ожидает, что кризис продлится ещё от шести месяцев до двух лет.

«Финансовая и макроэкономическая стабильность пока не достигнута, и у нас недостаточно оснований для продолжительного восстановления», — сказала Лена Комилева из Tullett Prebon.

#Новости#Экономика#Грипп#Ксения
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