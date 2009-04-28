Из-за свиного гриппа восстановление экономики снова под вопросом

Министр труда Мексики Хавьер Лосано сказал, что его страна пока не планирует закрывать предприятия на карантин, чтобы остановить распространение вируса, который уже унес жизни более полутора сотен человек. «Экономическая деятельность должна продолжаться», — сказал он.