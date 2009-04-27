Владимир Якушев вошел в состав правления Союза биатлонистов России

Губернатор Тюменской области в составе правления будет отвечать за взаимодействие с государственными органами власти и управления, сообщает Nashgorod.ru
Правление СБР — основной постоянно действующий орган, призванный отвечать за всю оперативную деятельность Союза биатлонистов. В его составе семь человек. Кроме Михаила Прохорова и Владимира Якушева, это — исполнительный директор СБР Елена Аникина (осуществляет повседневное руководство деятельностью Союза, в том числе контроль за юридическими и финансовыми вопросами);