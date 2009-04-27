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Владимир Якушев вошел в состав правления Союза биатлонистов России

27 апреля 2009, 10:20
На отчетной конференции Союза биатлонистов России (СБР), которая прошла в Москве 24 апреля, её участники приняли новый устав СБР и избрали членов правления. Председателем правления Союза биатлонистов России стал президент СБР Михаил Прохоров.

Губернатор Тюменской области в составе правления будет отвечать за взаимодействие с государственными органами власти и управления, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.

Правление СБР — основной постоянно действующий орган, призванный отвечать за всю оперативную деятельность Союза биатлонистов. В его составе семь человек. Кроме Михаила Прохорова и Владимира Якушева, это — исполнительный директор СБР Елена Аникина (осуществляет повседневное руководство деятельностью Союза, в том числе контроль за юридическими и финансовыми вопросами); вице-президент СБР Дмитрий Алексашин (взаимодействие с профильными организациями и структурами СБР); Александр Перелыгин (вопросы антидопинговой работы и медицинского обеспечения); Светлана Ишмуратова (взаимодействие с федеральными органами законодательной власти); Дмитрий Васильев (маркетинг и связь с зарубежными партнерами).

#Новости#Биатлон#Спорт#Ксения
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