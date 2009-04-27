Владимир Якушев вошел в состав правления Союза биатлонистов России

Правление СБР — основной постоянно действующий орган, призванный отвечать за всю оперативную деятельность Союза биатлонистов. В его составе семь человек. Кроме Михаила Прохорова и Владимира Якушева, это — исполнительный директор СБР Елена Аникина (осуществляет повседневное руководство деятельностью Союза, в том числе контроль за юридическими и финансовыми вопросами); вице-президент СБР Дмитрий Алексашин (взаимодействие с профильными организациями и структурами СБР); Александр Перелыгин (вопросы антидопинговой работы и медицинского обеспечения); Светлана Ишмуратова (взаимодействие с федеральными органами законодательной власти); Дмитрий Васильев (маркетинг и связь с зарубежными партнерами).