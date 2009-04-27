В Тюмени выбрали «лучших по профессии»

Конкурсы «Лучший по профессии», в которых состязаются как учащиеся образовательных учреждений начального и среднего профобразования, так и молодые рабочие, стали традиционными для нашей области. И это неудивительно, ведь они помогают открыть талантливых студентов и повысить уровень подготовки молодых специалистов. Но если ранее состязания по каждой профессии проводились автономно, то в этом году они были объединены, что, несомненно, придает масштабность данному проекту.
В рамках фестиваля прошли конкурсы по пяти специальностям: повар, штукатур, сварщик, сантехник, слесарь по ремонту автомобилей. Соревновались в профессиональном мастерстве около 100 человек. Конкурс состоял из двух этапов: выполнение теоретического и практического заданий, сообщает Nashgorod.ru
На фестиваль также были приглашены тюменские школьники, которые смогли увидеть представителей заинтересовавшей их профессии «в деле». Тем более что на протяжении двух дней для учеников школ области проходили
Итоги конкурса были подведены 24 апреля. Победителями стали:
— в номинации «Лучший по профессии «Повар» — учащаяся Агролицея № 29 Ольга Боровкова и молодой рабочий Владимир Югансон (
— в номинации «Лучший по профессии «Штукатур» — учащийся Политехнического колледжа ТГНГУ Евгений Солодовников и молодой рабочий Марина Туровинина (
— в номинации «Лучший по профессии «Монтажник
— в номинации «Лучший по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля» учащийся Тюменского колледжа транспорта Евгений Шикин и молодой рабочий Ильсур Шигабеев (
— в номинации «Лучший по профессии «Электросварщик ручной сварки» учащийся Тюменского колледжа транспорта Егор Захаров и молодой рабочий Владимир Пачин (
Победители награждены дипломами и ценными призами. Областной фестиваль профессий входит в число состязаний, призеры которых могут номинироваться на премию для поддержки талантливой молодежи, присуждаемую инициативным и способным молодым людям в рамках национального проекта «Образование».