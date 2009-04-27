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В Тюмени выбрали «лучших по профессии»

27 апреля 2009, 11:53
На протяжении двух дней в Тюмени проходил первый областной фестиваль профессий.
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Тюмень

Конкурсы «Лучший по профессии», в которых состязаются как учащиеся образовательных учреждений начального и среднего профобразования, так и молодые рабочие, стали традиционными для нашей области. И это неудивительно, ведь они помогают открыть талантливых студентов и повысить уровень подготовки молодых специалистов. Но если ранее состязания по каждой профессии проводились автономно, то в этом году они были объединены, что, несомненно, придает масштабность данному проекту.

В рамках фестиваля прошли конкурсы по пяти специальностям: повар, штукатур, сварщик, сантехник, слесарь по ремонту автомобилей. Соревновались в профессиональном мастерстве около 100 человек. Конкурс состоял из двух этапов: выполнение теоретического и практического заданий, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента образования и науки Тюменской области.

На фестиваль также были приглашены тюменские школьники, которые смогли увидеть представителей заинтересовавшей их профессии «в деле». Тем более что на протяжении двух дней для учеников школ области проходили мастер-классы по заявленным профессиям, а учебные заведения начального и среднего профессионального образования организовали выставочные стенды и консультационные пункты. Благодаря этому школьники могли убедиться, что выпускники колледжей, лицеев, техникумов, в отличие от тех, кто закончил вуз, после завершения учебы не испытывают трудностей в трудоустройстве. Они успешно реализуются в жизни — имеют интересную высокооплачиваемую работу, перспективы для карьерного роста. Их труд важен для общества, а осознание востребованности своего труда, несомненно, приносит радость и ощущение собственной значимости.

Итоги конкурса были подведены 24 апреля. Победителями стали:

— в номинации «Лучший по профессии «Повар» — учащаяся Агролицея № 29 Ольга Боровкова и молодой рабочий Владимир Югансон (ООО «Новые технологии управления»)

— в номинации «Лучший по профессии «Штукатур» — учащийся Политехнического колледжа ТГНГУ Евгений Солодовников и молодой рабочий Марина Туровинина (ЗАО «Комбинат строительных материалов»)

— в номинации «Лучший по профессии «Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования» учащийся Ишимского политехнического техникума Максим Михайлов

— в номинации «Лучший по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля» учащийся Тюменского колледжа транспорта Евгений Шикин и молодой рабочий Ильсур Шигабеев (ООО «Хендай-Сервис»)

— в номинации «Лучший по профессии «Электросварщик ручной сварки» учащийся Тюменского колледжа транспорта Егор Захаров и молодой рабочий Владимир Пачин (ОАО «Тюмень-Дизель»).

Победители награждены дипломами и ценными призами. Областной фестиваль профессий входит в число состязаний, призеры которых могут номинироваться на премию для поддержки талантливой молодежи, присуждаемую инициативным и способным молодым людям в рамках национального проекта «Образование».

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