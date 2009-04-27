В Тюмени выбрали «лучших по профессии»

На фестиваль также были приглашены тюменские школьники, которые смогли увидеть представителей заинтересовавшей их профессии «в деле». Тем более что на протяжении двух дней для учеников школ области проходили мастер-классы по заявленным профессиям, а учебные заведения начального и среднего профессионального образования организовали выставочные стенды и консультационные пункты. Благодаря этому школьники могли убедиться, что выпускники колледжей, лицеев, техникумов, в отличие от тех, кто закончил вуз, после завершения учебы не испытывают трудностей в трудоустройстве. Они успешно реализуются в жизни — имеют интересную высокооплачиваемую работу, перспективы для карьерного роста. Их труд важен для общества, а осознание востребованности своего труда, несомненно, приносит радость и ощущение собственной значимости.